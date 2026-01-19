Oglasio se MOL povodom NIS-a! Poznato kada će biti realizovana transakcija

MOL Grupa potpisala je obavezujući okvirni sporazum (Heads of Agreement) sa kompanijom Gazprom Neft o kupovini 56,15 odsto udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS). Po okončanju transakcije, MOL će preuzeti značajna akcionarska prava i upravljačke odgovornosti u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom nafte u Srbiji, čime će dodatno ojačati svoje prisustvo na energetskom tržištu Centralne i Jugoistočne Evrope.

Pored Rafinerije nafte Pančevo, NIS u svom portfoliju ima razvijenu maloprodajnu mrežu, kao i značajne kapacitete u oblasti istraživanja i proizvodnje.

Transakcija će biti realizovana nakon ispunjenja uslova predviđenih okvirnim sporazumom, uključujući pribavljanje neophodnih regulatornih odobrenja. Očekuje se da će sporazum obezbediti dugoročno i stabilno poslovanje Rafinerije Pančevo i povezanih poslovnih celina, kao i kontinuitet snabdevanja regionalnih energetskih tržišta.

Predsednik i generalni direktor MOL Grupe Žolt Hernadi izjavio je da kompanija želi da doprinese razvoju Centralne i Jugoistočne Evrope i jačanju energetske bezbednosti regiona.

„Kao pouzdan regionalni snabdevač energijom, želimo da doprinesemo razvoju Centralne i Jugoistočne Evrope. Sa partnerima u Srbiji već dugi niz godina imamo odličnu profesionalnu saradnju. MOL je posvećen zajedničkom radu sa Vladom Republike Srbije na daljem jačanju sigurnosti snabdevanja u Srbiji i regionu. Energetski suverenitet zemalja bez izlaza na more zahteva saradnju snažnih lokalnih rafinerija i uključivanje jakih partnera. Zbog toga MOL Grupa vodi razgovore sa kompanijom ADNOC o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara, uz zadržavanje većinskog vlasništva i upravljačkih prava MOL-a“, rekao je Hernadi.

Za zaključenje transakcije neophodna je saglasnost Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC), kao i drugih nadležnih državnih i regulatornih organa u Srbiji. Okvirni sporazum definiše ključne uslove ugovora o kupoprodaji, uključujući rokove za sprovođenje dubinske analize poslovanja NIS-a i podnošenje zahteva za regulatorna odobrenja. Strane planiraju da ugovor o kupoprodaji potpišu do 31. marta 2026. godine.

Rafinerija nafte Pančevo, koja posluje više od pet decenija, počela je sa radom 1968. godine i od tada ima ključnu ulogu u snabdevanju Srbije energentima. Tokom poslednjih petnaestak godina sprovedena je višefazna modernizacija postrojenja. Sa godišnjim kapacitetom prerade od gotovo 4,8 miliona tona, rafinerija proizvodi dizel i benzin Euro 5 kvaliteta u skladu sa standardima Evropske unije, kao i tečni naftni gas, petrohemijske proizvode, lož-ulje, bitumen i druge derivate.

Pored rafinerijskih kapaciteta, veleprodajna, logistička i maloprodajna mreža NIS-a ocenjuje se kao značajan doprinos regionalnom portfoliju MOL Grupe. Kompanija upravlja sa gotovo 400 servisnih stanica u Srbiji, Rumuniji i Bosni i Hercegovini, što bi, kako se navodi, moglo dodatno da osnaži strategiju MOL-a usmerenu ka potrošačima.

NIS poseduje i značajan portfolio u oblasti istraživanja i proizvodnje. Kompanija raspolaže sa oko 173 miliona barela ekvivalenta nafte potvrđenih i verovatnih rezervi (2P), dok dnevna proizvodnja sirove nafte i gasa u Srbiji premašuje 20.000 barela ekvivalenta nafte. NIS takođe ima istražne licence u Rumuniji i Bosni i Hercegovini.

