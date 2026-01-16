Sijarto: Tesni pregovori MOL-a i ADNOK-a, povećanje udela Srbije u NIS-u matematički moguće

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je da je mađarska kompanija MOL u tesnim pregovorima sa naftnom kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOK o saradnji u vezi sa NIS-om, a po pitanju namere Srbije da poveća vlasničku udeo u NIS-u, naveo je da je to matematički moguće, ali da će detalji oko toga biti prepušteni MOL-u.

"Mislim da će to biti sjajne vesti ukoliko to integrisano delovanje tri tržišta u regionu dobije i podršku u vidu saradnje sa ADNOK-om i MOL-om u pogledu Srbije, ali to je njihov posao. Mi pozdravljamo njihove pregovore u tom pogledu i nadamo se da će biti uspešni", rekao je Sijarto.

On je rekao za Javni servis da postoji realna šansa da MOL u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor sa Gaspromnjeftom o kupovini većinskog udela u NIS-u, kao i da su MOL i Gaspromnjeft prilično brzo napredovali u svojim pregovorima.

Sijarto je kazao da je razlog za diplomatsku podršku od mađarske vlade MOL-u, to što će, u slučaju da MOL uspešno otkupi većinski udeo u NIS-u, onda preko MOL-a naftna tržišta Slovačke, Mađarske i Srbije delovati integrisano.

To će, kako je rekao, ovaj region dovesti u povoljan položaj iz perspektive energetske bezbednosti, u kakvom nikad ranije nije bio.

''Mi smo tri zemlje bez izlaza na more, tri zemlje koje nisu među onima koje imaju najveća naftna nalazišta u svetu, da blago kažem, i ta naša mana će sad da bude uveliko umanjena takvim integrisanim delovanjem tri tržišta'', rekao je Sijarto koji se u četvrtak sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Naglasio je da će u tom pogledu Rafinerija u Pančevu imati ključnu ulogu, tako da će delovanje tri regionalne rafinerije u Bratislavi, Mađarskoj i Pančevu dati veliku i značajnu novu dimenziju ovom regionu, kakvu nikad ranije nije imao.

''Svi znamo da, bez obzira što je to vama dobro, uvek postoje oni koji su protiv toga, a oni koji su protiv toga se ne suzdržavaju od puštanja lažnih vesti i laži. Čuo sam da su puštane lažne vesti o tome kako se rafinerija u Pančevu zatvara u budućnosti, što je lažna vest. Želim da kažem gledaocima da ne veruju u takve laži. Smatram da rafinerija u Pančevu ima ključnu važnost'', rekao je Sijarto.

Na pitanje o izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi država Srbija želela da poveća svoj udeo u NIS-u za pet odsto i da li je to prihvatljivo za MOL, Sijarto je rekao da će detalji biti prepušteni u potpunosti MOL-u.

''Koliko mi znamo, za MOL je važno da ima većinski udeo, tako da je matematički moguće'', kazao je Sijarto.

Na pitanje o tome da je "Transnafta Pančevo" objavila tender za izgradnju naftovoda od mađarske granice i da li Mađarska planira da koristi kapacitete naftovoda "Družba" za snabdevanje Srbije budućim naftovodom i da li bi to smanjilo zavisnost od postojećih ruta i dobavljača, pre svega od JANAF-a, Sijarto je rekao da je to ključno pitanje, jer je, kako je naveo, nedavni period pokazao koliko je bespomoćna zemlja u slučaju kada dobavljači nafte ili gasa šalju svoju robu preko jedne rute.

On je kazao da Brisel želi da dovede Mađarsku u tu poziciju takozvanim projektom "Repower EU", kojim želi da, kako je ocenio, potpuno izoluje Rusiju od EU kada se radi o snabdevanju energijom, što smo mi potpuno odbacili.

''To bi svakako pogoršalo situaciju energetske bezbednosti u ovom regionu, tako da što je više ruta i naftovoda, više izvora, to je bolje. To nije nikakva posebna nauka, to je veoma lako razumeti. Tako da što je više ruta i naftovoda, više izvora, to je bolje. To nije nikakva posebna nauka, to je veoma lako razumeti'', rekao je Sijarto.

Istakao je da Mađarska smatra ključnim izgradnju novog naftovoda između Mađarske i Srbije i da je zbog toga sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović dogovoreno potpisivanje međuvladinog sporazum koji će, kako je naveo, opisati korisno okruženje za rad MOLA na naftnom tržištu Srbije i uključiti prioritetni status izgradnje novog naftovoda između Srbije i Mađarske.

''Jasno nam je da je Vlada Srbije već objavila tender za izgradnju tog naftovoda i jedna podružnica MOL-a se uključila na taj konkurs. Sada u Mađarskoj pripremamo zakon kojim će se proglasiti da ta investicija ima nacionalni ekonomski prioritet i mislim da će to biti brzo i realizovano u 2028'', rekao je Sijarto.

Dodao je da u planu izgradnja i produktovoda, za transport naftnih derivata, koji će povezati rafineriju u Mađarskoj sa logističkom bazom MOL-a u Vojvodini što će, kako je istakao, takođe doprineti energetskoj bezbednosti i Srbije i Mađarske.

Govoreći o tome šta je ova zima pokazala o energetskoj bezbednosti Mađarske, Srbije i cele Evrope, Sijarto je rekao da trenutna situacija pokazuje da tretirenje energetskog snabdevanja kao pitanja ideološke prirode, nije samo greška, nego i greh.

Ukazao je da se, ako se energija smatra ideološkim pitanjem, onda bezbednost energetskog snabdevanja celog kontinenta dovodi u opasnost.

''Tako da treba da se vratimo na dobru staru školu i da kažemo da je energija fizičko pitanje, a pošto je fizičko pitanje ima sopstvene zakone i definicije koje nemaju nikakve veze sa ideologijom. Ne treba mariti odakle dolazi gas, sve dok je jeftin i sve dok je pouzdan. Niko ne treba da bude primoran da menja jeftin i pouzdan izvor energije za skuplji i nepouzdaniji izvor energije. To je trenutna situacija pokazala kao lekciju iz koje treba izvući pouku'', kazao je Sijarto.

Na konstataciju novinara da veruje da se takav odgovor dopada Rusiji, Sijarto je rekao da njega ''za to nije briga'' i da se obično suočava sa tom vrstom optužbi u Briselu i naglasio da uvej stvari posmatra sa mađarskog stanovišta.

''Ali ne zanima me, to je moj stav i ne zanima me kome se dopada ili ne dopada. Uvek stvari posmatram sa mađarskog stanovišta. Ne mogu da posmatram svoj problem sa tuđeg stanovišta, jer to rade drugi, ali ja ne mogu. Nacionalni interes je uvek na prvom mestu i da li se to nekome dopada ili ne dopada, to za mene nije prioritetno'', poručio je Sijarto.

Autor: Pink.rs