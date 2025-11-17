AKTUELNO

Politika

Mađarski šef diplomatije: MOL može da preuzme NIS, ali pod jednim uslovom

Izvor: Kurir, Foto: Emilija Jovanović ||

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da bi mađarska energetska kompanija MOL mogla da preuzme deo Naftne industrije Srbije (NIS), budući da se zbog ruskog većinskog vlasništva na kompaniju odnose američke sankcije.

- U Srbiji su Rusi većinski vlasnik naftne kompanije i oni su pod sankcijama, tako da i Srbi moraju nešto da urade. Teoretski, MOL bi mogao da igra ulogu u tome, jer je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu - rekao je Peter Sijarto u emisiji „Vreme istine“, prenosi RIA Novosti.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je ranije danas da očekuje rešenje za NIS tokom ove nedelje. Ona je u subotu navela da je Srbija od SAD dobila obaveštenje da NIS "nije dobio ni jedan dan“ da nastavi poslovanje u postojećoj strukturi i da Vašington „nedvosmisleno traži kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara".

