Sijarto: Mađarska teži da sastanak Tramp-Orban rezultuje paketom ekonomskih mera

Mađarska teži da se sastanak između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i mađarskog premijera Viktora Orbana završi dogovorom o paketu ekonomskih i energetskih mera, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Orban je ranije izjavio da se nada da će na njihovom sastanku, zakazanom za petak u Vašingtonu, ubediti Trampa da Mađarska treba da bude izuzeta iz američkih sankcija na rusku naftu, prenosi Rojters.

Tramp je izjavio 31. oktobra da je Orban zatražio od SAD izuzeće od sankcija zbog kupovine ruske nafte, ali da SAD to nisu odobrile.

"Tražio je izuzeće. Nismo mu ga odobrili, ali jeste, da, Viktor, moj prijatelj, tražio je izuzeće", rekao je Tramp novinarima.