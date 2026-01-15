Priče da MOL želi da ugasi Rafineriju su laž! Sijarto: Želimo da budemo većinski vlasnici NIS-a

Priče da MOL samo "kupuje tržište" i da žele da zatvore Rafineriju su laž, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. On je istakao da MOl želi da kupi većinski deo NIS-a.

- MOL je sada već najveći uvoznik goriva ovde u Srbiji i povećao je svoj izvoz za Srbiju. Sva tri svoja depoa za gorivo ovde u Srbiji su popunjeni do maksimuma i 20% je povećan promet na MOL-ovim benzinskim pumpama poslednjih nedelja. Mađarska vlada je takođe podržavala vladu Srbije da od administracije SAD dođe odluka da se sankcije ukinu. Mi takođe pružamo diplomatsku podršku MOL-u u tom cilju da MOL bude većinski vlasnik NIS-a - naveo je Sijarto.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović

Handanović izjavila je da su razgovarali o pregovorima između ruskih vlasnika u NIS-u i MOL-a i da je cilj da se završe do kraja ove nedelje.

- Nismo još na cilju, ostalo je još posla, cilj je da se do kraja ove nedelje završe pregovori oko partnera i kupca NIS-a, rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović nakon sastanka sa Peterom Sijartom. Ona je istakla i da je Sijarto potvrdio da MOL nema skrivene namere i da rafinerija neće biti zatvorena.

Autor: S.M.