AKTUELNO

Politika

Priče da MOL želi da ugasi Rafineriju su laž! Sijarto: Želimo da budemo većinski vlasnici NIS-a

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Priče da MOL samo "kupuje tržište" i da žele da zatvore Rafineriju su laž, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. On je istakao da MOl želi da kupi većinski deo NIS-a.

- MOL je sada već najveći uvoznik goriva ovde u Srbiji i povećao je svoj izvoz za Srbiju. Sva tri svoja depoa za gorivo ovde u Srbiji su popunjeni do maksimuma i 20% je povećan promet na MOL-ovim benzinskim pumpama poslednjih nedelja. Mađarska vlada je takođe podržavala vladu Srbije da od administracije SAD dođe odluka da se sankcije ukinu. Mi takođe pružamo diplomatsku podršku MOL-u u tom cilju da MOL bude većinski vlasnik NIS-a - naveo je Sijarto.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović

Handanović izjavila je da su razgovarali o pregovorima između ruskih vlasnika u NIS-u i MOL-a i da je cilj da se završe do kraja ove nedelje.

- Nismo još na cilju, ostalo je još posla, cilj je da se do kraja ove nedelje završe pregovori oko partnera i kupca NIS-a, rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović nakon sastanka sa Peterom Sijartom. Ona je istakla i da je Sijarto potvrdio da MOL nema skrivene namere i da rafinerija neće biti zatvorena.

Autor: S.M.

#Mol

#Nis

#Rafinerija

#gašenje

#sijarto

POVEZANE VESTI

Politika

Mađarski šef diplomatije: MOL može da preuzme NIS, ali pod jednim uslovom

Politika

MAĐARSKI 'MOL' POVEĆAVA ISPORUKE NAFTE SRBIJI! Sijarto: Podržavamo naše srpske prijatelje

Politika

OBOJENE REVOLUCIJE U REGIONU: Sijarto o paklenim pokušajima da zadaju udarac Srbiji i Mađarskoj

Društvo

MAĐARI STIŽU U NIS: Delegacija MOL-a od ponedeljka u Pančevu – otvara se put ukidanju sankcija!

Svet

SIJARTO ODGOVORIO TRAMPU: Bez ruskih energenata ne možemo da funkcionišemo!

Politika

Sijarto najavio: Naftovod između Srbije i Mađarske od 2028. godine snabdevaće Rafineriju u Pančevu