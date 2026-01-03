MAĐARI STIŽU U NIS: Delegacija MOL-a od ponedeljka u Pančevu – otvara se put ukidanju sankcija!

Delegacija mađarskog MOL-a od ponedeljka ulazi u rafineriju u Pančevu i Petrohemiju radi dubinske provere poslovanja, što bi moglo da znači trajno ukidanje američkih sankcija NIS-u.

Dobra vest za Srbiju da je do 23. januara napravljena pauza u američkim sankcijama NIS-u mogla bi da postane trajna. Naime, mađarski MOL od ponedeljka započinje dubinsku proveru (due diligence) poslovanja rafinerije u Pančevu i Petrohemije, što je standardna procedura kada investitor ili potencijalni kupac razmatra preuzimanje akcija ili vlasništva nad kompanijom.

Prema saznanjima, delegacija MOL-a ne dolazi u protokolarnu posetu, već u detaljnu inspekciju stanja postrojenja. Proveravaće se pravni status kompanije, imovina, radni odnosi i svi ključni detalji poslovanja.

Američko Ministarstvo finansija, preko kancelarije OFAK, dalo je NIS-u licencu da nesmetano radi do 23. januara – da plaća, uvozi, prerađuje naftu i prodaje derivate. Dolazak Mađara mogao bi da bude garancija da će produženje licence postati trajno, a od 23. marta da će sankcije biti potpuno ukinute.

Podsećamo, SAD su jasno naznačile da do marta ruski kapital mora potpuno da izađe iz vlasništva NIS-a.

Mađarska inspekcija poslovanja biće stalna i svakodnevna, sve dok se ne stekne potpuna slika o stanju kompanije. Nakon toga sledi dogovor oko cene – ukoliko ona bude prihvatljiva za obe strane, realizovaće se kupoprodaja.

Autor: Dalibor Stankov