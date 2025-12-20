NIS postaje politička ucena: Mihajlović upozorava da Srbiji preti ozbiljan udar sankcija!

Bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da se Srbija nalazi na korak od sekundarnih sankcija zbog Naftne industrije Srbije (NIS), što predstavlja ozbiljan problem za privredu i državu.

Politički pritisak iz Rusije

Mihajlović je ocenila da poruke koje stižu iz Moskve nisu prijateljske, već imaju karakter političkog pritiska.

„Jučerašnje obraćanje ruskog predsednika Vladimira Putina ja nisam shvatila kao prijateljsko, bez obzira na reči koje je upotrebio. To je bila prijateljska preteća poruka Srbiji, srpskom narodu i predsedniku“, rekla je ona.

Neispunjene obaveze iz sporazuma

Prema njenim rečima, Rusija nije ispunila ključne obaveze iz međudržavnog sporazuma o NIS-u:

Rafinerija u Novom Sadu zatvorena je ubrzo nakon potpisivanja ugovora, čime je Srbija izgubila mogućnost prerade domaće sirove nafte.

Više od 10.000 ljudi ostalo je bez posla nakon privatizacije.

Projekat „Južni tok“ nikada nije realizovan, a Srbija je sama gradila „Balkanski tok“.

Profitabilnost za Rusiju



Mihajlović je naglasila da je eksploatacija nafte u Srbiji bila izuzetno profitabilna za rusku stranu zbog nižih troškova, niže rudne rente i visokih svetskih cena. Dodala je da ulaganja Rusije u NIS nisu iznosila tri milijarde evra, već oko 900 miliona evra u modernizaciju Rafinerije Pančevo i ekološke projekte.

Mogućnost preuzimanja vlasništva

Bivša ministarka smatra da bi preuzimanje vlasništva u NIS-u uz isplatu tržišne vrednosti bilo legitimno i da ne bi predstavljalo kršenje međunarodnih normi. „Ako bi Srbija preuzela vlasništvo uz pravičnu nadoknadu, to ne bi bila sporna nacionalizacija. Ukoliko ne bi dali novac, suočili bismo se sa arbitražom“, rekla je Mihajlović.

Zaključila je da Rusiji nije presudan novac, već politički uticaj kroz NIS i energetske projekte.

Autor: Dalibor Stankov