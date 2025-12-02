Hitno oglašavanje Zorane Mihajlović u vezi sa NIS-om: To su ozbiljniji problemi, pokretanje svih kredita...

Nekadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da ukoliko Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD ne odobri operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je pod sankcijama američke administracije zbog većinskog ruskog udela, Srbija mora da insistira da se rusko vlasništvo u NIS-u što pre promeni, a ne da čeka 50 dana.

Mihajlovićeva je za Tanjug istakla da će posledice trenutne situacije sa NIS-om biti pre svega finansijske, po državni budžet kao i nesigurnost radnika u NIS-u i Petrohemiji, zbog čega je neophodno da se što pre nađe novi vlasnik ruskog udela u NIS-u.

Govoreći o rafineriji nafte u Pančevu koja će prestati sa radom ukoliko ne stigne operaticna licenca od OFAC-a za NIS, Mihajlovićeva je rekla da se Srbija našla u nezavidnoj situaciji ne zato što ona nešto nije dobro uradila, već zato što je ona manjinski vlasnik u NIS-u i nije mogla da utiče ni na jednu odluku koju je ruski partner činio.

"Današnji sastanak koji je predsednik sazvao vezano za NIS je zapravo vezan za celu energetsku bezbednost. Važno je da mi imamo derivata dovoljno do kraja januara, možda i dalje od toga, da država intenzivnije uvozi naftne derivate da bi obezbedila svakog potrošača. Drugi deo posla je onaj koji se tiče države, da li će operativna licenca za NIS zaista doći ili ne, da li će to dalje uticati na sekundarne sankcije, kako će se to odraziti na NIS, povećanje gubitaka NIS-a", navela je ona.

Mihajlovićeva je dodala da će država možda u nekom momentu morati da donosi drugačije odluke nego do sada, ali tako da finansijska, ekonomska i energetska stabilnost budu na prvom mestu.

Na pitanje koja rešenja za NIS trenutno postoje a koja bi bila najbolja za Srbiju, Mihajlovićeva je rekla da je jedno od rešenja da OFAC odobri operativnu licencu za NIS da bi rafinerija nastavila da radi, a da u međuvremenu u narednih 50 dana ruski partner nađe novog partnera i proda svoj udeo u NIS-u, kako bi NIS nastavio da funkcioniše.

Prema njenim rečima, drugo rešenje bi moglo da bude da ukoliko ruski partner nije zadovoljan cenom NIS-a, Srbija dođe i ponudi višu cenu i preuzme NIS.

"Uvek postoji i rešenje preuzimanja, odnosno promene menadžmenta a samim tim i preuzimanje NIS-a. Nikada se ništa neće preuzeti za nula dinara, nego će se svakako proceniti vrednost kompanije i u tom smislu platiti", dodala je ona.

Mihajlovićeva je napomenula da iako rešenje uvek postoji, neophodno je izabrati rešenje koje je dobro za Srbiju ali i koretno u odnosu na rusku stranu.

Odgovarajući na pitanje kako na vrednost kompanije utiče prekid rada pančevačke Rafinerije i činjenica da će zbog toga NIS beležiti gubitke, Mihajlovićeva je istakla da su na vrednost kompanije uticale i prve najave o sankcijama u decembru prošle godine, jer od tog trenutka postoji određeni uticaj na NIS.

Kako je navela, s obzirom na to da je NIS do oktobra imao 30 miliona evra gubitke, zastavljanje prerade unutar rafinerije će dodatno uticati na povećanje gubitaka kompanije.

"Ukoliko dođe do sekundarnih sankcija to dalje znači još ozbiljnije probleme, pad vrednosti, pokretanje svih kredita koje ima NIS. Početkom godine NIS je ušao u celu ovu priču sa 500 miliona evra kredita, to su onda ozbiljniji problemi za sam NIS", proučila je ona.

Komentarišući to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da nema vesti po pitanju odluke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD u vezi sa davanjem operativne licence NIS-u, kao i da on ne očekuje da će se do danas Amerikanci izjasniti, Mihajlovićeva je rekla da se država nije uzalud nadala da će OFAC dati zeleno svetlo za nastavak proizvodnje u rafineriji, jer niko ne zna tačno šta je ruska strana u određenim pismima poslala i kakav je stav iznela.

"Ne mislim da smo se uzalud nadali, možda u nekom periodu to bude došlo ali nama je najvažnija naša bezbednost. Naša privreda i građani moraju da imaju sve što im treba, a to će da nas košta. Finansijski mi ćemo morati da izdvajamo mnogo više novca, a imaćemo mnogo manje novca od NIS-a u budžetu budući da je kompanija punila 10 odsto budžeta", rekla je Mihajlovićeva.

Autor: A.A.