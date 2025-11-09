Vučić: Očekujem da u ponedeljak, utorak zatražimo izuzeće od američkih sankcija NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da očekuje da u ponedeljak ili utorak zajedno sa Rusima i još nekim koje će ruska strana pronaći pošaljemo pismu OFAK-u za izuzeće od američkih sankcija.

"Očekujem, to je vest - da u ponedeljak ili utorak, zajednički sa Rusima i sa još nekima koje će ruska strana da pronađe da pošaljemo pismo OFAK-u, američkoj vladi i da očekujemo od njih odgovor da li prihvataju u periodu od mesec, dva ili tri, da nas izuzmu sankcija, jer se vidi da smo krenuli da rešavamo pitanje menadžmenta, da li će biti potrebno kasnije da se rešava i pitanje vlasništva, to ostaje da se vidi u potpunosti", rekao je Vučić za Javni servis Srbije.

Vučić je rekao da je to što su SAD odobrile izuzeće Mađarske od sankcija na uvoz nafte i gasa iz Rusije, dodatna sigurnost za Srbiju.

On je objasnio da to znači da ćemo mi morati da transferišemo gas preko Srbije do Mađarske i da Amerikanci nerće dozvoliti zastoj, što je, naglasio je, dobra vest.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će naredne sedmice, verovatno u sredu, dan pre ili posle, imati važan razgovor u Parizu sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Vučić je, komentarišući izjavu portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove rekao da mu je najlakše da na, kako je rekao, njenu nepristojnost odgovori na isti način, ali da to nikada neće da uradi.

On je dodao da nije imao lak razgovor sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, kako je rekao, iz mnogo razloga.

"Iz mnogo razloga, o čemu neću da govorim. Dakle, mi smo prijateljske zemlje", naveo je Vučić.

Takođe je ukazao na to da je Zaharova govorila o naoružavanju, a da se ništa novo nije dogodilo.

"Ljudi moraju da znaju. I ja pričam o tome da pre pet godina sam još pregovarao sa Evropljanima, jer sam video da se sve kreće u pravcu naoružavanja i niko me nije slušao kada sam o tome govorio. I tada sam rekao 'Hajde ljudi, da se dogovorimo da vi kupite sve što mi proizvedemo, da se dogovorimo kako to ide, da mi imamo ugovore sigurne na 10-20 godina, da ja skinem tu muku i sa sebe, i sa svog naroda, i sa svojih fabrika i sa svega'. Tada nije bilo ni rata u Ukrajini, nije bilo ničega", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, kada je krenuo rat u Ukrajini, Srbija se mučila i tada je on u Moskvi dobio spisak zemalja koje su prenosile u Ukrajinu ono što Srbija njima isporuči.

"Znači, vi nam kažete da ne možemo da izvozimo ni u jednu zemlju Evropske unije i nikome u Evropu, čak ni u regionu, pošto je problem i kada Bosni i Hercegovini dajemo barut, a nama je potrebno da dajemo barut. Voleo bih da rade ljudi u Konjicu i u Goraždu. Reč je o Bošnjacima najviše, ali naravno i o malom broju Hrvata i Srba koji tamo rade. Uglavnom, o Bošnjacima ja želim da ti ljudi rade, ali nevezano za to. Oni nama daju kapisle. Mi bez tih kapisla ne možemo da proizvedemo neke od najvažnijih strateških proizvoda u našoj zemlji", naglasio je Vučić.

Podsetio je da je pre dva dana sam bio najoštrije kritikovan i od strane evropske komesarke za proširenje Marte Kos što je bio i u Moskvi i u Pekingu.

"Nemojte da se ljutite, dragi prijatelji. Vi na Istoku i vi na Zapadu. Po ređenju sam Srbin, ali ne mislim da je to važno. Mislim da im najvažnije je to što sam predsednik građana Srbije, svih. Predsednik sam ove zemlje. Moja dužnost je da vodim računa o interesima Srbije i vodiću računa o interesima Srbije. Ne ljutite se na nijednu drugu zemlju. Trudim se da prema svima budem korektan. Trudim se da prema svima budem prijatelj", istakao je predsednik Srbije.

Autor: Jovana Nerić