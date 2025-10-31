Orban ide kod Trampa: Traži izuzeće za Mađarsku iz američkih sankcija na rusku naftu!

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da će na sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, zakazanom za 7. novembar, zatražiti da Mađarska bude izuzeta iz američkih sankcija na rusku naftu.

Orban je istakao da je Mađarska energetski zavisna od ruske nafte, posebno zbog geografskog položaja i činjenice da nema izlaz na more.

„Zavisni smo od cevovoda kroz koje energija stiže do Mađarske. Moramo da Amerikanci razumeju ovu specifičnu situaciju“, rekao je Orban.

On je podsetio da je čak i Nemačka tražila izuzeće za jednu od svojih rafinerija, iako ima pristup moru.

Orban je najavio da će razgovarati i o širem ekonomskom sporazumu sa SAD, a sastanak sa Trampom biće prvi bilateralni susret od kako je Tramp započeo drugi predsednički mandat.

Autor: Dalibor Stankov