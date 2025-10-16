AKTUELNO

ORBAN ZADOVOLJAN POSLE POTVRDE SASTANKA TRAMPA I PUTINA U BUDIMPEŠTI: Odlične vesti, spremni smo!

Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo najavljenim sastankom predsednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina u Budimpešti.

„Planirani sastanak predsednika SAD i Rusije je velika vest za miroljubive ljude širom sveta. Spremni smo!“, napisao je na X.

Tramp i Putin će se uskoro sastati u glavnom gradu Mađarske, dogovoreno je posle današnjeg telefonskog razgovora dvojice predsednika.

"Predsednik Putin i ja ćemo se sastati na dogovorenoj lokaciji, u Budimpešti, u Mađarskoj, kako bismo pokušali da okončamo ovaj „neslavni“ rat između Rusije i Ukrajine", naveo je Tramp.

