POZNATO VREME SASTANKA PUTINA I TRAMPA: Konačno otkriveni svi detalji

Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa počeće u gradu Enkoridžu na Aljasci sutra, 15. avgusta, u 11.30 po lokalnom vremenu (21.30 po srpskom vremenu), saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Ušakov je dodao da će u rusko-američkim pregovorima učestvovati po pet članova delegacija.

Ruski i američki lideri prvo će održati sastanak u četiri oka, a zatim uz učešće delegacija, rekao je Ušakov.

Nakon razgovora održaće zajedničku konferenciju za medije.

Odmah potom, Putin i njegovi saradnici krenuće nazad u Rusiju.

- Da, mogu to da potvrdim, delegacija će se vratiti. Očigledno je da će odleteti odmah nakon završetka pregovora - rekao je Ušakov.

Autor: Dalibor Stankov