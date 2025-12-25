AKTUELNO

PREGOVORI ZA NIS U TOKU Hitno se oglasila ministarka Đedović Handanović

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Handanovilć rekla je danas da su u toku su pregovori ruskih akcionara koji su većinski vlasnicu u NIS-u, sa mađarskim MOL-om o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a i tim povodom obratili su se američkom OFAK-u, kako bi NIS dobio operativnu licencu za nastavak rada.

- Vlada Mađarske je podržala te razgovore, a i mi ćemo kao Vlada Srbije takođe pružiti podršku, a sve u iznačaženju rešenja za ukidanje sankcija i da se stvore uslovi za dodelu licence za operativni rad NIS-u - rekla je ministarka.

Ministarka je podsetila da je dana 77. dan od kako su sankcije NIS-u stupile na snagu.

- Ono na šta sam veoma ponosna je da građani to nisu osetili, da imamo svega dovoljno u državnim rezervama - i dizela i benzina i mazuta i kerozina, da prevaziđemo ovaj period i ovu tešku situaciju - rekla je ministarka.

Kako je istakla, ono što jeste činjenica je da je toliko dana prošlo i da se naše rezerve praze iako ih država redovno zanavlja.

- Građani moraju da shvate da mi nemamo logističkih kapaciteta za uvoz količine naftnih derivata koja je našoj zemlji potrebna. U tom smislu ćemo nastaviti da vodimo aktivne razgovore, aktivan dijalog, pre svega da se stvore uslovi da NIS može da nastavi sa radom - kaže Đedović Handanović.

Autor: Jovana Nerić

#Dubravka Đedović Handanović

#Mol

#Nis

