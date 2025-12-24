Amerikanci produžili rok NIS-u: Pregovori do marta, ali rad bez dozvole!

OFAC izdao novu licencu kompaniji NIS – pregovori o prodaji ruskog udela mogu da traju do 24. marta, ali bez ovlašćenja za poslovanje.

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) izdala je novu licencu kompaniji NIS, kojom se dozvoljava nastavak pregovora o prodaji ruskog udela, sa produženim rokom do 24. marta 2026. godine.

Kako prenosi Politika, istovremeno OFAC nije ovlastio NIS da normalno posluje tokom ovog perioda, što otvara pitanje funkcionisanja naftnog giganta u narednim mesecima.

Licenca se odnosi isključivo na pregovore o vlasničkoj strukturi, dok poslovne aktivnosti ostaju pod ograničenjem. Ova odluka dolazi u trenutku kada se očekuje rasplet oko budućnosti NIS-a i njegovog ruskog udela, koji je pod međunarodnim sankcijama.

