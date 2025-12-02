'U TOKU JE VELIKA IGRA ŽIVACA' Bajatović povodom situacije sa NIS-om: Predsednik Vučić vuče pametne poteze, i ništa što radi nije slučajno - predložio je dobru STRATEGIJU

Situacija oko Naftne industrije Srbije i dalje neizvesna – još uvek se čeka odluka Stejt deparmenta i OFAK-a. Rafinerija će danas i zvanično prestati sa radom ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a.

Srbija čeka odgovor američkog Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) o produžetku licence za NIS, dok Rafinerija u Pančevu još danas ostaje u fazi tople cirkulacije, a država povećava uvoz derivata.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović kaže da je na snazi, kada je u pitanju NIS, velika igra živaca. To su, kako kaže, političke sankcije.

- Danas i juče, sve je više izjava zapadnih ovlašćenih lica, citiranih analitičara... Kažu da su zapadne zemlje zainteresovane za kupovinu naftne industrije Srbije. Nije prihvaćena ni priča oko Lukoila... 12 odsto nemačkog tržišta snabdeva Rosnjeft... Tamo su evropske sankcije, sad se Ofak uljučio... - rekao je Bajatović.

Važno je podsetiti, naftna industrija Srbije je imala investicije, unapređenje, ona je ulagala u budžet, 12 i po posto, rekao je Bajatović.

- Ima 12.000 radnika, šta će nam industrija koja ne radi? Posledica za Srbiju ako nema goriva, treba nam nova velika logistika, ne možete vi sutra da napravite novi naftovod. Ja vidim nekoliko pravaca. Predsednik nikada ništa ne radi slučajno, nije on slučajno zakazao sastanak... Moje mišljenje je da je veliko pitanje da li Rusi žele da prodaju nešto. Patrijarh Pavle je govorio da ono što je oteto može biti vraćeno... Ja mislim da Putin ne želi da prigra poverenje naroda odavde... - kaže Bajatović.

- Ovi žele da nas posvađaju sa Rusima, da uvedemo sankcije, to su političke teme. Pitanje je, dali smo rok od 50 dana, a posle toga... Država mora da preduzme korake... Videćemo... Država danas preuzme upravljanje, a Amerikanci kažu da nije dovoljno... - nastavio je Bajatović.

- Dobra je strategija Srbije koju je predložio Vučić, u igri živaca moramo da odigramo do kraja - nastavlja Bajatović.

Ekonomista Milan Beslać ističe da je siguran da Ofakove licence biti neće.

- Zahtev je poslat 18 novembra, danas je 2. decembar... Oni bi do sad odobrili sve... Ako NIS stane, a on će stati, on je u recikulaciji... On radi sa gubitkom već, svaki dan koji radi ovako, on stvara gubitak, i doći će do gašenja. Ono što izaziva gašeenje NIS-a, mi imamo istog trenutka zaposlene koji su višak, a onda će ih kako dani prolaze biti sve više... - dodaje Beslać.

Autor: D.Bošković