'DO NAREDNE NEDELJE MORAMO DA DONESEMO ODLUKU' Vučić otkrio da li Srbija može da otkupi ruski deo NIS-a: Ovo je NAŠ PLAN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se konačna odluka za rešenje za NIS mora doneti u narednih sedam dana i dodao da, ukoliko Rusi ne uspeju da se dogovore sa svojim partnerima oko cene, Srbija će ponuditi bolju cenu za ruski deo NIS-a ukazujući da ne želi da dođe do konfiskacije i otimanja bilo čije imovine.

"Do naredne nedelje mi odluku moramo da donesemo konačno. Ukoliko se oni ne dogovore oko cene sa evropskim i azijskim partnerima, moj predlog je da razmotrite da mi ponudimo bolju cenu. Iako mi nismo njihov izbor, mi nismo bili ruski izbor, pretpostavljam da su mislili da mogu to da završe sa menadžmentom, mi moramo da ponudimo višu cenu", istakao je Vučić na sednici Vlade Srbije na kojoj je učestvovao na poziv premijera Đure Macuta.

Predsednik je najavio da će sam razgovarati sa Rusima i dodao da pošto je uslov da se prihvate razgovori o vlasništvu, nadam se da će azijski i evropski partneri sa kojima Rusi razgovaraju, prihvatiti da pregovaraju o vlasništvu.

"To bi značilo da možemo OFAC da obavestimo zajedničkim pismom. Mi ćemo prihvatiti i pismo koje će Rusi zajedno sa svojim partnerima, azijskim i evropskim, da pošalju OFAC-u, mi ćemo da ga potpišemo i kao zemlje u kojoj se to odigrava i kao vlasnici 29,87 odsto, potpisaćemo to sve i čekati odluku Amerikanaca, hoće li to da prihvate ili ne i hoće li nam omogućiti dotok nafte ili ne i šta je uslov da bi se omogućio dotok nafte", rekao je Vučić.

Kako je dodao, bez dotoka nafte, do 13. februara Srbija će biti u potpunom kolapsu.

"Time nam i Rafinerija ne radi, time nam ništa više ne radi. Ja ću da razgovaram sa Amerikancima. Ja ću da ih molim da nam pomognu po tom pitanju. Razgovaraću i moliću da nam pomognu po tom pitanju. Da nam je moguće kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi", naglasio je predsednik.

Istakao je i da je neophodno da se ubrza svaka vrsta eventualne transakcije sa Rusima, odnosno da Rusi sa svojim partnerima ubrzaju tu transakciju.

"Ukoliko se oni ne dogovore oko kupoprodajne cene, moj vam je predlog da razmotrite da mi ponudimo bolju cenu", rekao je Vučić i dodao da su za Srbiji potrebni i razgovori sa svim finansijerima.

Kako je naveo, ako ne bude drugog rešenja, ma koliko da košta, Srbija mora to da plati.

"Naći ćemo novac. Razgovaraćemo i sa Evropljanima i sa svim drugima", naveo je predsednik i obraćajući se guvernerki Narodne banke Srbije Jorgovanki Tabaković kazao da će, ukoliko bude potrebno, morati da izvedu i specijalnu operaciju o kojoj se nedavno razgovaralo.

"Ako budemo sami morali da plaćamo, imaćemo novac, platićemo, samo ćemo morati da izvedemo tu operaciju. I obavestićemo građane, ukoliko to bude prihvaćeno, jer ja želim da izbegnemo po svaku cenu konfiskaciju, nacionalizaciju i otimanje imovine", istakao je Vučić.

Predsednik je naveo da želi da svaki građanin u ovoj zemlji, kao i svaki čovek na svetu vidi da Srbija ne želi da otme bilo što bilo kome.

To je razlog, kako je rekao, što hoće do krajnjih granica da se iscrpe sve mogućnosti pre nego što se krene u proces da li preuzimanja uprave ili ili bilo čega drugog što su i svi drugi radili - Bugari, Rumuni i svi ostali.

"Oni su to radili prvog dana. Mi nismo i to jedini i to već deset meseci. Ali, odluka mora da bude doneta u narednih sedam dana. U sledeću nedelju mi moramo da imamo rešenje, jer mi više nemamo šta da čekamo. To što ćemo da lažemo narodu da nam se zatvara Rafinerija zbog remonta, ja u tome da učestvujem neću, neću da lažemo narod da nam je potreban remont koji smo imali u martu, aprilu ove godine", naglasio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić