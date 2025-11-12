AKTUELNO

Vučić: Nadam se da ćemo u narednih nekoliko dana imati rešenje za NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se nada da ćemo u narednih nekoliko dana imati rešenje za Naftnu industriju Srbije.

- Želeo bih građanima Srbije samo da kažem da se nadam da ćemo u narednih nekoliko dana imate rešenje za NIS i znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze. I verujem da time uspostavljamo punu stabilnost u našoj zemlji, da time uspostavljamo punu sigurnost za energetsko snabdevanje. Da, rekao bih, sve naše kapacitete uključimo za obezbeđivanje električne energije - rekao je Vučić za Informer.

On je kazao da je bez obzira da li će zima biti hladnija ili će biti na nivou prethodnih zima potpuno svejedno, jer trošimo sve više.

- Tako da ako to uspemo onda u svim ovim geopolitičkim previranjima, ipak, smo uspeli da napravimo neke dobre rezultate. I naravno da čuvamo mir u Srbiji i za Srbiju - rekao je Vučić.

