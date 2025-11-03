Rusi su počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS: Vučić otkrio detalje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su se, kako je rekao, naši ruski partneri i prijatelji angažovali i počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS.

"Teško je, ali krenuli su, angažovali su se naši ruski partneri i prijatelji. Vidim da razgovaraju sa nekim drugima, ne mogu ja o tome da govorim, ali vidim da sa nekima razgovaraju oko raznih rešenja. Hvala im na tome, dobro da razgovaraju, jer nam ističe vreme", rekao je.

Vučić je rekao da čezne za tim da se završi to oko NIS-a, da bi mogao da se posveti drugim stvarima.

I nervozan sam zbog toga svakog dana, dodao je Vučić.

"Tako da, naša je da radimo, naša je da se borimo, i ako budemo radili, ako sve ovo postignemo, ako završimo ovo sa NIS-om i gasom kako treba, ja verujem da i na našem evropskom putu možemo da ostvarimo napredak, uprkos tome što svi rade na tome da se to zaustavi, govorimo o svima u zemlji koji na tome temeljno rade, ne bi li rekli kako je Srbija valjda neuspešnija, iako je mnogima jasno o čemu se radi", rekao je Vučić.

