VUČIĆ O MOGUĆEM ODLAGANJU SANKCIJA NIS: Pesimista sam po prirodi, ali gledamo da ljudi u Srbiji imaju sigurnost!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras jegovorio, između ostalog, i o sankcijama NIS-u.

- Ja sam pesimista po prirodi, i prošli put sam rekao da nisam siguran i ne verujem da će biti odlaganja, pa ga je bilo. Sad vam kažem isto, ali ću raditi sve da se to ne dogodi. Razgovaramo sa Amerikancima i Rusima, radimo sve da naši ljudi osete sigurnost - rekao je predsednik.

Vraćajući se na carine, Vučić je dodao:

- Kada su uvedene, mi smo prvi dan stupili u kontakt sa američkim zvaničnicima, kao i ceo svet. Naša trgovinska razmena je mala. Mi smo kontaktirali sa svima iz regiona, napisali zajednička pisma. Ja sam privatnim kanalima razgovarao sa dvojicom američkih zvaničnika. Za našu privredu je važno da povećamo razmenu sa SAD - naveo je.

Kako je istakao, nada se da sledi razgovor i sa američkim kolegom!

- Imam potvrde, ali sam skeptik po prirodi, verujem da ću se ipak sresti sa Trampom. Mi ćemo da razgovaramo i da izvučemo najbolje za Srbiju. Naravno, on ima svoju politiku. Kad sam prvi put sreo Trampa, pitao me: 'Je l imaš ti problema sa Kinezima?' Kad sam mu rekao da nemam, bio je iznenađen, ko to sme njemu da kaže.

