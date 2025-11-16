SPREMNI SMO NA SPECIJALNU OPERACIJU: Vučić otkrio šta je plan ako se Rusi ne dogovore sa izabranim partnerima oko prodaje NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici Vlade dao je predlog Vladi da ukoliko Rusi sa izabranim partnerima ne dogovore oko kupoprodaje NIS, da mi kao Srbija morao da ponudimo bolju cenu.

- Ukoliko se oni ne dogovore oko cene kupoprodaje, moj vam je predlog da zamotrite da i mi ponudimo bolju cenu. Iako mi nismo ruski izbor, neki drugi su ruski izbor. Mi moramo da ponudimo višu cenu. Tu su nam potrebni razgovori sa svim finansijerima da bismo sačuvali novca u kaci, a ako nema drugog rešenja, ma koliko, ma šta da košta, naći ćemo novac. Pričaćemo sa Evropljanima i sa svim drugama. I Jorgovanka, ona specijalna operacija o kojoj smo pričali, moraćemo da izvedemo. I obavestićemo građane ako to bude prihvaćeno. Zato što ja želim po svaku cenu da izbegnem nacionalizaciju i kofiskaciju i otimanje imovine. Želim da svaki čovek na ovom svetu vidi da ne želimo da otmemo bilo šta, bilo kome. To nije naše većinski, već rusko. Oni imaju prava da o tome odlučuju, ali mi imamo prava da živimo. I zato hoću do kranjih granica da iscrpimo sve mogućnosti. Odluka mora da bude doneta u narednih sedam dana - rekao je Vučić, i dodao da nismo uradili ono što su svi uradili u regionu.

Autor: D.Bošković