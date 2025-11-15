PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO UOČI SUTRAŠNJE SEDNICE VLADE SRBIJE O SANKCIJAMA NIS-U: Evo šta je poručio građanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će, na poziv premijera Đura Macuta, prisustvovati sednici vlade u Palati Srbija, najavljeno je iz Predsedništva.

Sednica će početi u 11.00 časova.

Uoči sednice na kojoj će se razmatrati situacija u vezi sa sankcijama NIS-u Vučić se danas oglasio na svom Instagram profilu.

- Srbija i naš narod za mene su uvek na prvom mestu - poručio je Vučić.

Podsetimo, ministarka Dubravka Đedović Handanović je rekla ranije danas da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara, ali ne i da NIS i Rafinerija mogu da nastave da posluju.

Autor: Iva Besarabić