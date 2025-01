Vučić sa sednice Vlade Srbije poručio: SAD će uvesti sveobuhvatne sankcije NIS!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sednici Vlade Srbije, koja se održava u Palati Srbija, a po pozivu premijera Miloša Vučevića.

- Dogovorili smo juče, danas donesite odluku za Dan žalosti u Srbiji. Razmere tragedije su velike, imajući u vidu da je Crna Gora desetostruko manja od Srbije. Naše je da kažemo da smo uz njih i u bolu, tuzi, iako bilo šta možemo da pomognemo da to učinimo. Ovo je za nas još jedna pouka da moramo da radiom brže i snažnije. Da preko MUP, BIA, dalje izvršite proveru svih bezbednosno interesantnih lica, da utičete na ubrzano oduzimanje nelegalnih oružja, da spustimo rizike na minimum - rekao je Vučić.

Kako kaže, iz razgovora koje je imao sa Hoze Fernandesom, ističe im mandat 20. januara. SAD će uvesti sankcije, ne generalne, ne opšte, ne samo finansijske već sveukupne sankcije našoj kompaniji NIS.

- Direktne sankcije NIS, nas to dovodi u veoma tešku poziciju zato što posle izvesnog vremena, ne samo za dobavljanje nafte, slede nam problemi sa rafinerijom, petrohemijom, suštinski opstankom ekonomije koje imamo danas. Ne možete da nabavljate rezervne delove, već smo se do sada snalazili, ulazili preko drugih kompanija pokušavajući da sačuvamo sve što se sačuvati može - rekao je predsednik Srbije - rekao je Vučić.

Kako kaže, postavlja se pitanje, zašto sad, zašto u ovom trenutku.

- Reći će da je to upereno protiv Rusa i onim time finansiraju deo ratnih napora. Oni nisu to radili, za to postoje knjige i dokazi ali moguće da im smeta što je ruska kompanija napravila visok profit, ove godine je to niže i u godinama koje dolaze ne može da bude visok. Da li je to vezano i za nekakve pokušaje spolja da se destabilizuje situacija u našoj zemlji, nisam siguran i ne mogu bez dokaza da bilo koga optužujem. Svakako je to nešto što našu zemlju dovodi u tešku poziciju. Ono što sam pitao to je koliki će rok da bude? Ono što sam razumeo, danas ću imati dalje razgovore sa ambasadorom Hilom, koji će biti upućen u akcije. To je da će nam dati 30 dana da sagledamo mogućnosti i pokrenemo akciju, a za 60 dana moramo da završimo proces. Pre 15. će izaći zvanično sa tom odlukom, pre 15. februara moramo da znamo šta ćemo - rekao je Vučić.

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da ne smemo da čekamo 15. mart.

- Moramo da znamo šta ćemo da radimo, nisam siguran da možemo da izdržimo, nećemo da imamo na kraju za plate i penzije - rekao je ministar Mali.

- Miloše, znaš koliko poštujem tvoje ministre, neke i volim kao Sinišu, ali mislio sam da kod tebe postoji red neki. Da bar traže reč. Znam Siniša, to si mi rekao i sinoć i čuo sam to. Izleti i Dubravki i Vulinu šta misli. Došao sam da kažem šta ja mislim. Miloše, da formiraš dva tima, koji moraju da budu pod jednom kapom, pod tvojom koordinacijom, ja ću pomoći u razgovoru sa Putinom, jedan je oko pregovora za gasni aranžman, da bi imali gas, a drugi je tim koji se tiče NIS-a. Znam da su to mnogi videli kao svoju priliku nepitajući odakle nam novac, jer su pomislili da je vreme da nešto otmemo. Smatram da niko od nas ne treba da prihvata logiku 1945. i otimanja imovine, tako ne mislim da treba da otimamo Rusima imovinu - rekao je Vučić.

Kako kaže, poslednja opcija, mora da bude, a dodaje da zna da je više od pola vlade za tu opciju, poslednja opcija sme da bude neprijateljsko preduzimanje.

- Kada više znamo da ne možemo da preživimo. Delim zabrinutost, sve rezerve bi napravile haos na tržištu, to ne smemo da dozvolimo. Postoji bezbroj mogućnosti o kojima moramo da razgovaramo. Vidim to kao veliku muku, ogroman problem za nas, posebno u ovakvim geopolitičkim uslovima, doneće bezbroj problema. Mi ako budemo išli i da platimo Rusima cenu, to će im direktno završiti na ratištu koliko god da platimo. Ne razumem smisao sankcija jer će taj novac da im se pojavi u Rusiji. To bez plaćanja ne mogu da podnesem, nismo mi otimači, preku pravdu i za otimanje imovine kao što na Zapadu otimaju Rusima, pa će jednog dana da se izvinjavaju - rekao je Vučić.

Kosovo i Metohija

Vučić je rekao da ćemo i dalje imati pritiske oko Kosova i Metohije. Dodaje da Aljbin Kurti pokušava da kontroliše sve, ne želi učešće Srpske liste, pa mu je u skladu sa tim Srpska lista najveći neprijatelj.

- Petkoviću, preduzmite dodatne mere, pokušavajte da upoznajte svetsku javnost i da to bude jedna od ključnih agendi MSP. Želim da se mnogo više bovimo KiM nego što je to bio slučaj u prethodnim mesecima - rekao je Vučić.

Kako kaže, očekuje suštinske i velike promene širom sveta, nažalost, kako dodaje i u Vladi, ali na radost veruje, mnogih u njoj, ali i građana Srbije.

- Imaćemo dosta promena, pristup novoj američkoj administraciji mora da bude ozbiljan i odgovoran. Ana je na godišnjem odmoru imala važan susret. Nadam se da ćemo uspeti da obezbedimo makar toliko ili makar to da uvek možemo da budemo saslušani i da se borimo da se naša reč čuje u novoj američkoj administraciji. Očekujem dubinske promene širom sveta. Taj pristup je za nas veoma važan - rekao je Vučić i dodao:

- Zamolio bih, Miloše ti to dobro osećaš, u našoj zemlji je osim žestokog Kurtijevog pristupa i ogromne sinergije ujedinjenosti između Zagreba i Prištine, u borbi protiv vlasti u Srbiji i dela nekadašnjeg podgoričkog režima, i zajedno sa hobotnicom Junajted grupe odavde, vrše pritisak ne bi li došlo do promena.

Kako kaže, oni žele Srbiju na kolenima, kakva je bila između 2000, i 2012. godine. 11. januara očekujemo predstavljanje tzv. Vojvođanske platforme u kojoj će učestvovati i deo studenata predvođeni Milom Pajić i pod palicom Dinka Gruhonjića i trebalo bi da oduzme Srbiji onu vrstu vlasti koju ima na svojoj teritoriji i da se vrati u prošlost u vreme pred jogurt revoluciju.

- Moramo da se suprotstavimo, ne oružjem i sukobima, već znanjem snagom, odlaskom u narod i govoreći ljudima šta je to što hoće da urade i naprave od naše zemlje. Protesti padaju, zahvaljujući njihovim greškama i angažmanima drugih ljudi i kako padaju biće sve veća nervoza i agresija. Važno je da se ne napravi greška, nigde sukoba, nigde intervencije. Ako hoće ispite hoće, ako neće neće. Odavno su svi zahtevi ispunjeni, o tome više niko ne priča - rekao je Vučić i dodao:

- Govorili su da su građevinske sveske i aneksi nedostajali, sad kad su pokazani, više niko i ne pominje, niti ih sad interesuje to.

O prosvetnim radnicima

- Naše je da osiguramo stabilnost i bezbednost za naše građane. Imao sam razgovore, bila je sa mnom Slavica Đukić Dejanović, razoovr sa prosvetnim radnicima, ispunili smo im sve zahteve. Srećan sam, pokušao sam da vam pomognem, ali nisam imao taj slučaj da neko za 24 sata promeni priču i ploču. Za jednu stvar su objektivni u pravu, nikada neću prihvatiti da Đilasova nastavnicia izvodi decu na ulice i da to bude vrhunac kako bi trebalo da izgleda škola. Ne bih voleo da moje dete neko takav uči niti vaspitava, ne želim to ni tuđoj deci, sve su to naša deca. Prosvetni radnici su u pravu za jednu stvar, 2018. smo dostigliu republički prosek sa platama, međutim, ja sam kriv za to, povećavajući više plate zdravstvenim radnicima i vojsci, i sada oni imaju nešto niže. Prihvatili smo da to ispravimo, oni su prihvatili, pa su promenili svoje stavove. Mislim da je važno, da vi donesete odluku da u narednim danima krenete u razgovore sa njima. Najlakše je primeniti mere disciplinske i sve druge. Deo tih ljudi su politički obojeni, mogu da budu u sindikatima, ali većina će da razume kad im uputite dobru poruku. Donesite odluku i kada prođu praznici krenete u razgovore - rekao je Vučić.

Usvojen dnevni red

- Imamo i novosti koje utiču na sveukupnu bezbednosnu situaciju u Srbiji, sektor energetike, pitanja KiM. Za današnji dnevni red predlažem analizu aktuelne političke situacije u državi i regionu - rekao je premijer Vučević.

Sednica je počela minutom ćutanja za stradale u masakru na Cetinju.

Na sednici će biti odlučeno o predlogu predsednika Aleksandra Vučića da u Srbiji u nedelju bude proglašen dan žalosti povodom tragedije na Cetinju.

U masakru na Cetinju, podsetimo, stradalo je 12 ljudi nakon krvavog pira Aca Martinovića.

Autor: Aleksandra Aras