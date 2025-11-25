VUČIĆ O NIS-u: Rafinerija još nije ugašena, ali prešla je na tihi hod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u vanrednom obraćanju javnosti da rafinerija NIS-a još nije ugašena, ali da je prešla na niži režim rada odnosno tihi hod i dodao da imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAK-a.

Želimo da vas obavestimo da se rafinerija NIS-a nalazi u tehnološkom procesu takozvane tople cirkulacije ili da to prevedem u neku vrstu tihog hoda, još nije zatvorena, još nije ugašena, ali je već to niži režim rada u odnosu na uobičajeni - rekao je Vučić na kofnerenciji u Predsedništvu.

Kako je rekao, imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFAK-a odnosno američke vlade.

- Mi smo se nadali i očekivali da ćemo juče da dobijemo tu licencu, međutim, razumeli smo iz brojnih razgovora koje smo i noćas i posle ponoći po srpskom vremenu je šest sati manje na istočnoj obali u Sjedinjenim Državama, u razgovoru sa različitim američkim partnerima, došli do zaključka da postoji još stvari koje oni žele da čuju, vide, dobiju, da bi mogli da razmatraju i eventualno da donesu pozitivnu odluku o davanju operativne licence za naredni period od 45 ili 60 dana - rekao je Vučić.

Autor: A.A.