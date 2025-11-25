AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O NIS-u: Rafinerija još nije ugašena, ali prešla je na tihi hod

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u vanrednom obraćanju javnosti da rafinerija NIS-a još nije ugašena, ali da je prešla na niži režim rada odnosno tihi hod i dodao da imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAK-a.

Želimo da vas obavestimo da se rafinerija NIS-a nalazi u tehnološkom procesu takozvane tople cirkulacije ili da to prevedem u neku vrstu tihog hoda, još nije zatvorena, još nije ugašena, ali je već to niži režim rada u odnosu na uobičajeni - rekao je Vučić na kofnerenciji u Predsedništvu.

Kako je rekao, imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFAK-a odnosno američke vlade.

- Mi smo se nadali i očekivali da ćemo juče da dobijemo tu licencu, međutim, razumeli smo iz brojnih razgovora koje smo i noćas i posle ponoći po srpskom vremenu je šest sati manje na istočnoj obali u Sjedinjenim Državama, u razgovoru sa različitim američkim partnerima, došli do zaključka da postoji još stvari koje oni žele da čuju, vide, dobiju, da bi mogli da razmatraju i eventualno da donesu pozitivnu odluku o davanju operativne licence za naredni period od 45 ili 60 dana - rekao je Vučić.

pročitajte još

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić: Ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena! Naša pozicija postaje sve teža!

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić: Očekujem da u ponedeljak, utorak zatražimo izuzeće od američkih sankcija NIS-u

Politika

Vučić optimista po pitanju NIS-a: Rusi traže kupca za naftnog giganta

Politika

'VELIKI NE VOLE KADA IM MALI SASPU ISTINU U LICE' Milićević o Vučićevom istorijskom govoru U GS UN: Srbija se drži 5 ključnih stvari i činjenica! NIKA

Politika

'DO NAREDNE NEDELJE MORAMO DA DONESEMO ODLUKU' Vučić otkrio da li Srbija može da otkupi ruski deo NIS-a: Ovo je NAŠ PLAN

Politika

VUČIĆ SAOPŠTIO: Sankcije NIS odložene za još 30 dana

Politika

Vučić o odlaganju sankcija NIS-u: Za sedam dana imaćemo isto pitanje bez odgovora