Ministar prosvete: Država radi sve da uključi Romsku nacionalnu manjinu u sve pore društva! Sve veći broj romske dece u školama

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, bio je u poseti Osnovnoj školi Stefan Dečanski u Železniku, gde su obeležili Međunarodni dan Roma.

Ministar je najpre čestitao praznik svim pripadnicima romske nacionalnisti, kao i društvu u celiini.

- Mi kao društvo pokazujemo visok stepen tolerancije i sklonosti da uključimo Romsku nacionalnu manjinu u sve pore našeg društva, kroz politiku i afirmativne akcije.

Kako kaže, danas su prisutvovali jednom času, na kojem su videli kako se izgrađuje zajedništvo među decom različitih nacionalnosti.

Ističe da su pokazali da su kao obrazovni sistem demokratski senzitivisani, da je pedagoška atmosfera u učionici takva da svako dete ima priliku da nauči, da komunicira sa drugovima i da ima mogućnost da razgovara sa profesorima škole.

- Uprava takođe poštuje sve one različitosti, poštuje protokole koje Ministarstvo prepisuje kada je reč o društveno senzitivnim grupama. Naša država provodi sistematske mere kada je reč o romskoj populaciji, podigli smo obuhvat dece u osnovnim školama, takođe i u predškolskim ustanovama - rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, obuhvat je povećan i u srednjim i visokoškolskim ustanovama.

- Mi kao država obezbeđujemo 1200 stipendija i kredita za njih. Sve je to proizvod jedne sistematske politike koja podrazumeva i besplatne udžbenike i školovanje na romskom jeziku, kao i posvećivanje posebne pažnje deci koja pripadaju manjinskim grupama - rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, od ključne važnosti je rana socijalizacija, rano adaptiranje dece bude u školi, da bude planski vođeno i kontrolisani, da mogu da steknu svest o tome da život u zajednici podrazumeva i određene obavez i prava.

POVEZANE VESTI

Društvo

Ministar prosvete najavio veliku novinu u školama: Ovo do sada nikad nije bilo

Društvo

Ministar prosvete najavio korenite reforme: Menjaju se zakoni, sadržaj nastave i trajanje časova!

Društvo

Ministar prosvete se obratio iz Dubaija i nagovestio promene: Imali smo niz sastanaka

Društvo

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković oglasio se o završnom ispitu

Društvo

Ministar prosvete se oglasio o maloj maturi: Podignuta bezbednost prevoza testova!

Društvo

ČASOVI OD 30 MINUTA? Oglasio se ministar prosvete o novitetima u srpskim školama