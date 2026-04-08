SUVA USTA I UMOR KAO PRVI ALARM: Sve o bolesti koja je odnela Duška Vujoševića – Tihi ubica koji razara organe!

Dijabetes ne prašta: Od žeđi i gladi do otkazivanja bubrega – Legendarni trener se godinama borio sa surovim posledicama šećerne bolesti!

Odlazak legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića ponovo je u centar pažnje stavio dijabetes melitus – hronično oboljenje koje, ako se ne drži pod kontrolom, dovodi do fatalnih posledica. Vujošević se godinama borio sa nizom komplikacija, uključujući otkazivanje bubrega i probleme sa plućima, što je na kraju dovelo do tragičnog ishoda.

Iako mu je u maju 2025. godine u Minsku urađena transplantacija bubrega, a stanje se privremeno stabilizovalo, komplikacije sa transplantiranim organom i upala pluća pokazali su se kao prevelik teret za organizam iscrpljen višedecenijskom borbom sa šećerom.

Crna statistika: Svaki osmi građanin Srbije je u riziku

Dijabetes je bolest koju karakteriše trajno povišen nivo glukoze u krvi (hiperglikemija). Podaci su alarmantni:

U Srbiji: Oko 700.000 ljudi (12% odraslih) živi sa ovom bolešću.

U svetu: Skoro 590 miliona ljudi suočava se sa dijabetesom.

Nepoznanica: Hiljade građana svakodnevno živi sa šećernom bolešću, a da to i ne znaju dok se ne pojave teške komplikacije.

Simptomi koje ne smete ignorisati

Lekari upozoravaju da telo šalje jasne signale, ali ih pacijenti često zanemaruju dok ne postane kasno. Glavni simptomi su:

- Suva usta i ekstremna žeđ

- Učestalo mokrenje

-Iznenadni napadi gladi

- Naglo gubljenje telesne težine

- Konstantan umor i malaksalost

- Promene raspoloženja

Kada organi počnu da otkazuju

Doc. dr sc. Jelica Bjekić-Macut, načelnica Odeljenja za endokrinologiju KBC "Bežanijska kosa", ističe da čak 95 odsto obolelih ima tip 2 dijabetesa. Dugotrajno neregulisan nivo šećera deluje razorno na ceo organizam:

- Bubrezi: Dolazi do nefropatije i potpunog otkazivanja (kao u slučaju Vujoševića).

- Vid: Oštećenje sitnih krvnih sudova u očima vodi do slepila.

- Srce: Ogroman rizik od infarkta i kardiovaskularnih oboljenja.

- Ekstremiteti: Loša cirkulacija i oštećenje nerava često dovode do amputacija.

Stručnjaci apeluju na redovne kontrole krvi, jer je pravovremena dijagnoza i disciplina u terapiji jedini način da se izbegne najgori scenario.

Autor: D.S.