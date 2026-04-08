Spremite se! Stižu pljuskovi kiše, krupe i snega, EVO I kada: Ova 2 dana doneće MRAZ, temperatura ide u MINUS

Pred nama je vreme promenljivog vremena. Narednih dana očekuje se i priliv hladnije vazdušne mase sa istoka Evrope.

U četvrtak ujutro hladno, u Vojvodini i slab mraz. Tokom dana promenljivo oblačno. Sredinom dana i posle podne jači razvoj oblačnosti, povremeno sa pljuskovima kiše, a na planinama se očekuju pljuskovi snega.

Ponegde se očekuju čak i pljuskovi krupe i sugradice. Dakle, atmosfera će biti nestabilna, a ponegde nije isključena i grmljavina.

Pljuskovite padavine njaizraženije će biti na severoistoku Srbije i ti predeli Srbije već sredinom dana biće prvi na udaru.

Padavinski sistemi lokalnih pljuskovitih padavina premeštaće se od severoistoka ka jugu.

Duvaće jak i hladan severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni, u Beogradu 3°C, maksimalna dnevna od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 11°C.

U toku večeri i noći prestanak padavina.

U petak i u subotu ujutro u većini predela ujutro minimalna temperatura biće oko i ispod 0°C, pri tlu i niže.

U nedelju ujutro mraz se očekuje u južnim i centralnim predelima

Minimalna jutarnja temperatura tokom pojave mraza biće ponegde i do -3°C, lokalno i niže, a još niže pri tlu.

Kako smo već uveliko zakoračili u proleće, postojaće opasnost da mraz ugrozi vegetaciju, poljoprivredne i ratarske kulture, pa će biti potrebno primeniti adekavtne mere i zaštitu.

U petak i subotu tokom dana promenljvo oblačno i suvo, ali i hladno za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.

Za Vaskrs sunčanije i toplije, a maksimalna temperatura biće i do 20 stepeni, u Beogradu do 19.



Početkom sledeće sedmice naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima.

Autor: S.M.