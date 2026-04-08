Sveštenik rešio dilemu mnogih vernika: Da li jaja za Vaskrs mogu da budu šarena?

Prvo jaje (čuvarkuća) farba se u crveno, jer simbolizuje krv Hristovu i njegovo vaskrsenje. Upravo zbog toga mnogi veruju da bi sva jaja trebalo da budu crvena, kao znak poštovanja i očuvanja tradicije.

Međutim, javlja se dilema - da li je zaista potrebno farbati samo crvena jaja? Danas se običaji menjaju i prilagođavaju vremenu u kojem živimo. Sve češće na trpezama viđamo jaja u raznim bojama, ukrašena različitim tehnikama i motivima.

Za neke, to predstavlja gubitak tradicije, dok drugi u tome vide način da Vaskrs učine radosnijim, posebno za decu.

Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović kaže za Informer da je kod nas praksa da se jaja farbaju u crveno, ali da nije greh ako to učinimo i sa drugim bojama.

- To je simbol nevinog prolivanja krvi Gospoda našeg i Spasitelja Isusa Hrista, i simbol vaskrsenja, tako da mi u crkvi jaja farbamo uvek u crvenu boju, ali naše domaćice koje imaju decu ili unučiće, vrlo često, kako bi radost praznika bila povećana i kod dece i kako bi se deca dodatno radovala, farbaju jaja i u zelenu, plavu, ljubičastu, u razne druge boje - kaže sveštenik.

On objašnjava da ništa od toga nije pogrešno, jer ovim običajem uvećavamo radost kod dece.

- Da bi se deca radovala farbamo jaja i u drugim bojama, zatim ih zajedno ukrašavamo... Na taj neki način, mi stariji, približavamo im radost praznika. A oni će, kako budu odrastali, videti da radost nije u tim ofarbanim jajima, nego prosto u Gospodu i njegovom vaskrsenju - nagoveštava Željko Jovanović.

Autor: D.Bošković