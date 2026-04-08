BEBE ROĐENE NA VASKRS SMATRAJU SE BLAGOSLOVENIM: Prema narodnom verovanju pratiće ih sreća i zaštićeni su od zla

Prema hrišćanskom verovanju i narodnim predanjima, osoba rođena na Uskrs smatra se posebno blagoslovenom.

U raznim pravoslavnim i katoličkim tradicijama veruje se da dete rođeno na dan Hristovog vaskrsenja nosi sa sobom božansku zaštitu i da će imati posebnu sreću, snagu i duboku duhovnu povezanost s Bogom.

Naši stari verovali su da ljude rođene na ovaj hrišćanski praznik prati sreća kroz život i da će biti pošteđeni mnogih teškoća i bolesti.

Evo nekoliko najpoznatijih verovanja vezanih za rođenje na Uskrs:

Zaštita od zla

Veruje se da takva osoba ima neku vrstu nevidljivog štita koji je čuva od negativnih uticaja i zlih sila.

Duhovna misija

Smatra se da osoba rođena na ovaj dan može imati poseban životni put, kao i važnu duhovnu ulogu ili zadatak.

Dobrota i čisto srce

Ljudi rođeni na Uskrs često se opisuju kao blagi, plemeniti i saosećajni, sa izraženim osećajem za druge.

Božja milost

Prema verovanjima, kroz život ih prati poseban blagoslov i zaštita, što im pomaže da lakše prevaziđu izazove.

U nekim krajevima postoji i verovanje da će osoba rođena na Uskrs biti dugovečna i ostaviti snažan, pozitivan trag u svojoj zajednici.

Naravno, sva ova verovanja zavise od lokalnih običaja i predanja, ali im je zajedničko to što nose vedar i uzvišen ton. Razlog za to leži u samoj suštini Uskrsa – najvećeg i najsvetijeg hrišćanskog praznika, koji simbolizuje pobedu života nad smrću i večnu nadu.

Autor: D.Bošković