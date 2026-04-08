EVO ŠTA ĆE BITI OTVORENO ZA VASKRS: Tržni centri, pijace, prodavnice narednih dana rade po prazničnom režimu!

Veliki tržni centri Ušće šoping centar, Delta city, Stadion šoping centar, Ada mall i Big fashion na Veliki petak radiće od 10.00 do 18.00, u subotu i drugog dana Uskrsa od 10.00 do 22.00, dok će na Uskrs biti zatvoreni.

Navedeno je da svi trgovinski i zanatski objekti u dane uskršnjih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena.

Pijace Javno-komunalnog preduzeća "Beogradske pijace", u petak, subotu i ponedeljak, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 6.00 do 19.00, a pijaca "Palilula" od 7.00 do 21.00.

Zelene pijace neće raditi na Uskrs, osim pijaca "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac", koje će raditi od 6.00 do 14.00.

Pijaca "OTC Miljakovac – Beogradski buvljak" u petak i subotu radiće od 8.00 do 19.00, a neće raditi na Uskrs i u ponedeljak.

Pijaca cveća "Krnjača" radiće svim danima od 8.00 do 19.00, osim na Uskrs.

Parkiranje na ulici, u zoniranim delovima, u Beogradu će tokom čitavog praznika biti besplatno - od 10. do 14. aprila.

Sve javne garaže i posebna parkirališta će biti neprekidno otvorena i radiće po uobičajenom sistemu naplate.

Javni prevoz u Beogradu odvijaće se po nedeljnom redu vožnje na Veliki petak, Uskrs i drugi dan Uskrsa, dok će u subotu biti subotnji red vožnje, a u utorak, 14. aprila redovan, piše na sajtu DanuBeogradu.

Glavna pošta u Beogradu, tokom svih prazničnih dana radiće od 8.00 do 21.30.

Pošte na graničnim prelazima Čukarka, Batrovci, Horgoš i Sremska Rača i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak rade uobičajeno, dok na graničnom prelazu Gradina radiće od 7.00 do 18.30.

Na Veliki petak, u subotu i drugi dan Uskrsa radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, piše Espreso.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i na opštinskim putevima na teritoriji Beograda radiće 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Autor: D.Bošković