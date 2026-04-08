AKO ČUVARKUĆA PUKNE TO JE LOŠ ZNAK: Zbog ovog narodnog verovanja svi strepe, a EVO šta kaže crkva

Tokom Vaskrsa se vezuju brojni narodni običaji koji su vekovima utkani, a mnogi od njih se i danas veoma poštuju. Međutim, postoje i brojna narodna verovanja koja mogu uneti nemire. Jedno od njih se odnosi i na jaja čuvarkuću.

Kao i kada bilo šta drugo u kuhinji pripremamo, dešavaju se manji problemi, pa tako i da jaja koja kuvamo za vaskršnje dekorisanje popucaju. Mnogi se pitaju i šta da rade ako prvo jaje, koje je namenjeno da bude čuvarkuća pukne?

U narodnim predanjima, to se tumači kao izuzetno rđav znak za porodicu i ukućane. Smatra se da ukućani neće biti zaštićeni od loših stvari tokom nastupajuće godine. Neka tumačenja idu toliko daleko da se kaže da čak ako punke čuvarkuća tokom kuvanja, to je znak da će biti smrtnog slučaja u porodici.

Sveštenici Srpske Pravoslavne crkve savetuju da ukoliko pukne čuvarkuća tokom kuvanja ili nekoliko dana posle Vaskrsa, treba da je zakopate na neko čisto mesto i da ne brinite.

Crvena boja kao vesnik života

U pravoslavnoj tradiciji, crvena boja poseduje duboku duhovnu simboliku i primarno označava vaskrsenje. Prema narodnim predanjima, prva jaja su se sama obojila u crveno, te su upravo ona postala prvi i najvažniji simboli pobede života nad smrću.

Običaj nalaže da se ovo prvo ofarbano jaje postavi pored kućne ikone, što je naročito zastupljeno u Vojvodini, ili na nekom drugom počasnom mestu u kući gde će boraviti narednih 365 dana.

Šta uraditi sa prošlogodišnjom čuvarkućom

Kada dođe vreme za novo farbanje, postavlja se pitanje šta učiniti sa jajetom koje je čuvalo dom prethodne godine. Tradicija je po tom pitanju jasna: ono se nikada ne baca u smeće. Staro jaje se odlaže na dostojanstven način koji priziva napredak i blagostanje.

Autor: Iva Besarabić