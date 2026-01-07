Šta znači ako za Božić pada sneg: Evo kakva nas godina čeka prema starom narodnom verovanju

I u slučaju pravoslavnog Božića postoje brojna narodna verovanja koja povezuju vreme tokom praznika sa godinom koja sledi.

Ove godine Božić dočekujemo u snegom prekrivenoj Srbiji. Večeras i u toku noći ka sredi očekuje se intenziviranje snežnih padavina, a i za sutra, na dan Božića, na snazi je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Do četvrtka, 8. januara, biće oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije, gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °C i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se ponegde lediti na tlu.

Vernici Srpske pravoslavne crkve 7. januara slave Božić, koji važi za najradosniji hrišćanski praznik kojim se slavi rođenje Isusa Hrista.

Naravno, i u ovom slučaju postoje brojna narodna verovanja koja povezuju vreme tokom praznika sa godinom koja sledi.

Stara narodna verovanja, nastala u nedostatku meteorologa i vremenskih prognoza, a na osnovu crkvenih praznika, predviđala su kakva će biti godina na osnovu vremenskih prilika.

Uvrežena su narodna verovanja da će godina biti rodna ako na Božić pada sneg. Slično verovanje postoji ako 7. januara pada kiša. U tom slučaju, rodiće sve ono što se okopa motikom.

S druge strane, topao i sunčan Božić često se tumači kao znak manje plodne godine.

Autor: D.Bošković