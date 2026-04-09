AMSS: Bez zadržavanja na rampama auto-puteva i na putničkim terminalima na granicama

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Horgoš, izlaz, čekaju 120 minuta, na GP Batrovci, izlaz, 480 minuta, na GP Šid, izlaz, 240 minuta, na GP Sremska Rača, izlaz, 60 minuta, a na GP Bezdan, izlaz, 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: Marija Radić