Najnovije upozorenje RHMZ-a: Spremite se na jutarnji mraz i temperature u minusu, Srbija će se zabeleti

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Branko Lukić

Širom Srbije se do nedelje, 12. aprila, prognozira jutarnji prizemni mraz sa vrednostima minimalne temperature na pet centimetara od tla, u nedelju 12. aprila, u intervalu od -3 do 0 stepeni, a u petak i subotu,10. i 11. aprila, od -7 do -2 stepena, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno se očekuje i slab mraz i na 2 metra visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak i subotu, 10. i 11. aprila.

Najavljeni prizemni mrazevi u jutarnjim časovima mogu nepovoljno da utiču na tek nikle rane prolećne ratarske useve i povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. Mrazevi na 2 metra visine mogu dovesti do oštećenja na zametnutim plodovima i otvorenim cvetovima voća.

Danas, posle hladnog jutra, tokom dana biće promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo svežije, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, a u planinskim predelima uglavnom na istoku i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana umeren do pojačan, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najviša dnevna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.

Od petka (10. aprila) očekuje se promenljivo oblačno i u većini mesta suvo vreme. Od subote u toku dana i toplije, a kiša se očekuje u subotu (11. aprila) u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije, a od ponedeljka (13. aprila), kao retka pojava, ponegde i u ostalim predelima.

Autor: Marija Radić

