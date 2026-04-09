VAŽNO UPOZORENJE PORESKE UPRAVE: Rok ističe za nekoliko dana, ako ne podnesete prijavu prete vam KAZNE!

Poreska uprava Republike Srbije podsetila je sve preduzetnike i poljoprivrednike da rok za podnošenje ključne poreske prijave ističe 15. aprila. Saznajte ko sve ima ovu obavezu i kako da izbegnete prekršajnu odgovornost.

Svi poreski obveznici koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit, imaju još samo nekoliko dana da ispune svoje zakonske obaveze.

Na koga se odnosi obaveza?

Ovaj poziv Poreske uprave odnosi se na:

- Preduzetnike

- Preduzetnike poljoprivrednike

- Preduzetnike druga lica

Rok važi za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-1S za 2025. godinu, kao i za plaćanje razlike poreza utvrđene po konačnom obračunu.

Isključivo elektronskim putem



Poreska uprava napominje da se prijava podnosi isključivo u elektronskom obliku.

Portal: ePorezi

Obrasci: PPDG-1S i poreski bilans na Obrascu PB 2.

Krajnji rok: 15. april 2026. godine.

Ne ignorišite rokove – kazne su rigorozne

U saopštenju se jasno navodi da nepostupanje u propisanom roku povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Kako biste izbegli nepotrebne troškove i kazne, preporuka je da prijavu podnesete što pre i ne čekate poslednji trenutak zbog mogućeg opterećenja portala.

Autor: D.S.