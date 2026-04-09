Podrška za interno raseljena lica – uručeni paketi hrane i isporučen ogrev

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević, zajedno sa predstavnicima grada, uručila je pakete hrane za 166 porodica interno raseljenih lica i izbeglica, pružajući im neophodnu podršku i sigurnost u svakodnevnom životu. Tom prilikom posetila je i jednu porodicu interno raseljenih lica, kojoj je takođe uručen paket hrane, i razgovarala sa njima o izazovima sa kojima se suočavaju.

Istovremeno je započela i isporuka ogreva za 151 porodicu iz ovih kategorija.

Ove aktivnosti predstavljaju deo kontinuiranih napora koje Komesarijat za izbeglice i migracije ulaže u cilju unapređenja uslova života naših sugrađana koji su bili primorani da napuste svoje domove.

Komesarijat nastavlja redovne posete jedinicama lokalne samouprave, kako bi se na terenu neposredno sagledale potrebe i izazovi sa kojima se suočavaju izbeglice i interno raseljena lica. Tokom ovih obilazaka posebna pažnja posvećena je unapređenju kvaliteta života i jačanju institucionalne podrške lokalnim zajednicama, radi efikasnije i održive realizacije programa pomoći.

Na teritoriji grada Kraljeva do sada je podržano skoro 3.000 porodica izbeglica i interno raseljenih lica kroz različite vidove podrške. Ovi rezultati predstavljaju jasan pokazatelj kontinuirane i odgovorne politike usmerene ka najugroženijima.

Kroz partnersku saradnju sa gradovima i opštinama, Komesarijat aktivno doprinosi stvaranju uslova za dostojanstven i siguran život, redovno raspisujući javne pozive i sprovodeći programe podrške namenjene ovim kategorijama stanovništva. Tokom posete, komesarka Nataša Stanisavljević održala je i sastanak sa gradonačelnikom Predragom Terzićem, na kome su razmatrane mogućnosti za dalje unapređenje saradnje i nastavak podrške interno raseljenim licima i izbeglicama, sa posebnim akcentom na dugoročna i održiva rešenja.

Autor: D.Bošković