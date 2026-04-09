KOLAPS NA PUTEVIMA SRBIJE! Automobili mile, kolone nepregledne, a HAOS tek sledi (VIDEO)

Pravi kolaps u saobraćaju i nepregledne kolone zabeleženi su danas u poslepodnevnim časovima u Srbiji, tačnije, od naplatne stanice u Preljini pa sve do Mrčajevaca, dok se vellike gužve tek očekuju uoči uskršnjih praznika.

Kako javljaju na društvenim mrežama, vozači u ovom delu zemlje mile u dugoj, nepreglednoj liniji.

"Kolona vozila od naplatne stanice u Preljini pa sve do Mrčajevaca ne prestaje – vozači strpljivo mile u dugoj, neprekidnoj liniji uoči prazničnog odmora.

Praznična pauza tek počinje, a putevi su već prepuni – očekuju se još veće gužve tokom dana.

Ako krećete na put, naoružajte se strpljenjem i planirajte alternativne pravce", piše na Instagram stranici "_rina.rs", koja je i objavila video snimak sa lica mesta.

Autor: D.Bošković