KOLAPS NA PUTEVIMA SRBIJE! Automobili mile, kolone nepregledne, a HAOS tek sledi (VIDEO)

Pravi kolaps u saobraćaju i nepregledne kolone zabeleženi su danas u poslepodnevnim časovima u Srbiji, tačnije, od naplatne stanice u Preljini pa sve do Mrčajevaca, dok se vellike gužve tek očekuju uoči uskršnjih praznika.
Kako javljaju na društvenim mrežama, vozači u ovom delu zemlje mile u dugoj, nepreglednoj liniji.
"Kolona vozila od naplatne stanice u Preljini pa sve do Mrčajevaca ne prestaje – vozači strpljivo mile u dugoj, neprekidnoj liniji uoči prazničnog odmora.
Praznična pauza tek počinje, a putevi su već prepuni – očekuju se još veće gužve tokom dana.
Ako krećete na put, naoružajte se strpljenjem i planirajte alternativne pravce", piše na Instagram stranici "_rina.rs", koja je i objavila video snimak sa lica mesta.
Autor: D.Bošković