Gotovo 300 MALIŠANA IZ SRBIJE 10 SATI ZAROBLJENO NA GRANICI SA HRVATSKOM: Potpuni kolaps na Batrovcima zbog novog sistema

Više dečijih horova iz Srbije, sa ukupno 288 dece, i njihovi nastavnici koji su u četiri autobusa krenuli sinoć iz Beograda put Pariza, 10 sati je bilo zarobljeno na granici sa Hrvatskom!

Tm povodom oglasili se roditelji zabrinute i iscrpljene dece koja su celu noć presedela u autobusu na granici.

Deca su inače krenula na uskršnji koncert koji treba da se održi prvo u Parizu, a potom i u Minhenu, a u organizaciji Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije.

'Bili zarobljeni čitavih 10 sati'

Prelazak srpske granice protekao je brzo, stigli su na Batrovce sinoć oko 22 sata i našu stranu prošli su je za oko sat vremena. U međuzonu su ušli oko 23 časa i tu ostali zarobljeni čitavih 10 sati!

- Deca su iz Beograda krenula su oko 20.30 časova sinoć, na našom graničnom prelazu sa Hrvatskom bili su nešto oko 22 časova, tu su prošli nakon sat vremena, ušli su u međuzonu sa Hrvatskom i tu su praktično bili zarobljeni čitavih 10 sati. Jutros oko 9 časova su tek uspeli da pređu granicu sa Hrvatskom – kaže jedan od roditelja čije je dete krenulo na put.

Kaže i da kada su ušli u međuzonu, ispred njih je bilo 20 autobusa, koji se satima nisu uopšte pomerali.

- Ćerka mi se javila jutros čim su prešli granicu, umorni su i iscrpljeni, ali u suštini su dobro, nije bilo drugih problema. Nadam se da će biti odmorni za koncerte koji su pred njima, mada im dug put tek predstoji - rekao je zabrinuti roditelj.

Inače, u pitanju je osam horova iz Srbije koju čini čak 288 dece uzrasta od 11 do 17 godina, a koja se se uputila na veliku međunarodnu koncertnu turneju kroz Italiju, Francusku i Nemačku. gde će nastupati u prestižnim evropskim gradovima poput Pariza i Minhena i predstavljati svoju zemlju.

Kakvo je stanje na Batrovcima

Prema pisanju medija, ovog jutra na većini graničnih prelaza sa Srbijom gužve su paralisale sve oni koji su odlučili da za uskršnje praznike otputuju van Srbije, a dodatni problem stvara potpuno uvođenje EES sistema na granicama Evropske unije, Hrvatskom, Rumunijom, Mađarskom i Bugarskom.

Najgore je upravo Batrovcima gde putnička vozila čekaju oko 45 minuta, dok teretna vozila čekaju i po pet sati na izlazu, a iz ovog primera, videli smo da autobusi čekaju po 10 sati.

Jutros oko 8 časova na graničnom prelazu Batrovci, prema Hrvatskoj, formirano je pet saobraćajnih traka, a kolona vozila proteže se sve do Bajakova. Ovde su gužve ujedno najkritičnije.

Autor: S.M.