MAJA GOJKOVIĆ ČESTITALA VASKRS: Neka nas praznik podseti na snagu zajedništva i donese blagostanje

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uputila je danas vaskršnju čestitku patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima koji ovaj veliki hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru.
U svojoj poruci, Gojković je istakla važnost duhovnih vrednosti u savremenom društvu.
Poruka vere i solidarnosti
"U danima kada proslavljamo pobedu života nad smrću, svetlosti nad tamom i nade nad strahom, neka nas Vaskrsenje Hristovo podseti na snagu vere, ljubavi i zajedništva i donese slogu i blagostanje u vaše domove", poručila je predsednica Pokrajinske vlade.
Ona je naglasila da su mir i jedinstvo ključni za budućnost:
"Sve to nam je danas, više nego ikada, potrebno da istrajemo gradeći društvo pravde, solidarnosti i duhovnih vrednosti."
Gojković je u svoje i u ime Pokrajinske vlade čestitala "praznik nad praznicima" uz želju da ga vernici provedu u miru i ljubavi sa svojim najbližima, uz tradicionalni pozdrav: Hristos vaskrse!
Autor: D.S.