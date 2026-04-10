MAJA GOJKOVIĆ ČESTITALA VASKRS: Neka nas praznik podseti na snagu zajedništva i donese blagostanje

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uputila je danas vaskršnju čestitku patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima koji ovaj veliki hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru.

U svojoj poruci, Gojković je istakla važnost duhovnih vrednosti u savremenom društvu.

Poruka vere i solidarnosti

"U danima kada proslavljamo pobedu života nad smrću, svetlosti nad tamom i nade nad strahom, neka nas Vaskrsenje Hristovo podseti na snagu vere, ljubavi i zajedništva i donese slogu i blagostanje u vaše domove", poručila je predsednica Pokrajinske vlade.

Ona je naglasila da su mir i jedinstvo ključni za budućnost:

"Sve to nam je danas, više nego ikada, potrebno da istrajemo gradeći društvo pravde, solidarnosti i duhovnih vrednosti."

Gojković je u svoje i u ime Pokrajinske vlade čestitala "praznik nad praznicima" uz želju da ga vernici provedu u miru i ljubavi sa svojim najbližima, uz tradicionalni pozdrav: Hristos vaskrse!

Autor: D.S.

#Maja Gojković

#Pokrajinska Vlada

#Vaskrs

#patrijarh Porfiriju

#pravoslavlje

#čestitka

