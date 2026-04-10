AKTUELNO

Društvo

Uskoro obuka nastavnog kadra za predmet ŠAH! Jorgić: Ovo je jedan od najvažnijih koraka u programu Šahovskog saveza Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: ŠSS ||

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković potpisali su Ugovor za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u školama i vrtićima.

Reč je o obukama čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete i koje su besplatne za zaposlene u školama.

Šahovski savez Srbije realizovaće program “ŠAH-VIŠE OD IGRE: razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika za razvijanje kompetencija učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju”.

- Ovo je jedan od najvažnijih koraka u programu Šahovskog saveza Srbije kada je reč o uvođenju šaha u škole. Uskoro će biti objavljen javni poziv za sve zainteresovane zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama, a koje će obučavati najbolji predavači ŠSS, a obuke će se realizovati u 4 centra, Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac - istakao je Jorgić.

#Andrija Jorgić

#Dejan Vuk Stanković

#Šah

