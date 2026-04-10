Patrijarh Porfirije za Vaskrs na KiM, stigao u Pećku Patrijaršiju: Predvodiće liturgiju uz veliki broj vernika (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije stigao je u Pećku patrijaršiju gde će proslaviti najveći hrišćanski praznik, Vaskrs, sa vernicima.

Patrijarh je u manastir Pećka Patrijaršija stigao na Veliki petak.

Planirano je da Njegova Svetost u drevnom sedištu srpskih patrijaraha služi večernje bdenije sa iznošenjem plaštanice na Veliki petak, dok će na sam praznik Vaskrsenja Gospodnjeg načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom.

Dolazak patrijarha Porfirija u Pećku patrijaršiju u danima Strasne sedmice i Vaskrsa predstavlja veliku duhovnu utehu i podršku pravoslavnim vernicima.

Očekuje se da će vaskršnjoj liturgiji u pećkoj svetinji prisustvovati veliki broj vernika iz različitih krajeva.

Autor: Jovana Nerić

#Liturgija

#Pećka patrijaršija

#Vaskrs

#patrijarh Porfirije

