AMSS: Nema gužve na granicama, putnička vozila na Batrovcima čekaju sat vremena

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije, nema gužve na granicama, samo se na graničnom prelazu Batrovci, putnička vozila zadržavaju do 60 minuta na izlazu iz Srbije, navodi se u saopštenju AMSS.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, Bajmok - Bačalmaš i Rastina - Bačsentđerđ, tako što će, umesto od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže tokom praznika.
Granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom će pd 10. do 12. aprila raditi 24 sata, a od 17. do 19. aprila od 7 do 22 časa.
Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok - Bačalmaš biće od 10. do 11. aprila od 7 do ponoći, a 12. aprila od 6 do 21 čas.
Takođe, na Graničnom prelazu Rastina - Bačsentđerđ radno vreme će 12. aprilabiti od 6 do 21 čas.
U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 5 do 23 časa.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.
Autor: Marija Radić