AMSS: Nema gužve na granicama, putnička vozila na Batrovcima čekaju sat vremena

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Nikola Anđić

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije, nema gužve na granicama, samo se na graničnom prelazu Batrovci, putnička vozila zadržavaju do 60 minuta na izlazu iz Srbije, navodi se u saopštenju AMSS.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, Bajmok - Bačalmaš i Rastina - Bačsentđerđ, tako što će, umesto od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže tokom praznika.

Granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom će pd 10. do 12. aprila raditi 24 sata, a od 17. do 19. aprila od 7 do 22 časa.

Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok - Bačalmaš biće od 10. do 11. aprila od 7 do ponoći, a 12. aprila od 6 do 21 čas.

Takođe, na Graničnom prelazu Rastina - Bačsentđerđ radno vreme će 12. aprilabiti od 6 do 21 čas.

U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 5 do 23 časa.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.

Večeras ne izlazite bez kišobrana: OVI delovi Srbije biće prvi na udaru padavina

Autor: Marija Radić

