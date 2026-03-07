AKTUELNO

Društvo

AMSS: Nema gužve na graničnim prelazima, teretnjaci čekaju do sat vremena na Batrovcima

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima na graničnim prelazima na uzlazu i izlazu iz Srbije, dok teretnjaci čekaju do sat vremena, navodi se u saopštenju AMSS.

Teretna vozila na (TMV) terminalima na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, čekaju do 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

