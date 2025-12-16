ČEKAJU I DO 12 SATI NA IZLAZU IZ SRBIJE! Paklena gužva na granicama za jednu grupu vozila, OVO je trenutno stanje!

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Repbulike Srbije na graničnim prelazima nema zadržavanja putničkih vozila na (PMV) putničkim terminalima, dok teretna vozila čekaju i do 12 sati, navodi se u saopštenju AMSS.

Na (TMV) terminalima na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije teretna vozila se na graničnom prelazu Horgoš zadržavaju 90 minuta, Kelebij i Sremskoj Rači do 120 minuta, Batrovcima 720 minuta, Šidu 240 minuta, Bezdanu 240 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Mali Zvornik od 2. 12. 2025. od 6 časova uspostavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi pet tona, a koji je bio u prekidu zbog oštećenja mosta preko reke Drine.

Na graničnom prelazu Trbušnica od 2.12. 2025. teretnim motornim vozilima čija ukupna masa prelazi pet tona zabranjen je saobraćaj.

Na naplatnim stanicama na auto- putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.



