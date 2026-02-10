Na graničnim prelazima teretna vozila čekaju do pet sati

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju do pet sati, navodi se u saopštenju AMSS.
Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretnjaci čekaju 300 minuta, na Kelebiji 120 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Autor: S.M.