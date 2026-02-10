AKTUELNO

Društvo

Na graničnim prelazima teretna vozila čekaju do pet sati

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Uprava Carina ||

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju do pet sati, navodi se u saopštenju AMSS.


Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretnjaci čekaju 300 minuta, na Kelebiji 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: S.M.

#Granica

#Kamion

#prelaz

#putnički terminal

POVEZANE VESTI

Društvo

ČEKAJU I DO 12 SATI NA IZLAZU IZ SRBIJE! Paklena gužva na granicama za jednu grupu vozila, OVO je trenutno stanje!

Društvo

OGLASIO SE AMSS: Teretna vozila na graničnim prelazima zadržavaju se do dva sata

Društvo

Teretna vozila na graničnim prelazima čekaju i do osam sati

Društvo

Haos na granici: Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju i do 7 sati

Društvo

Teretna vozila čekaju na Batrovcima pet sati

Društvo

AMSS: Na graničnim prelazima putnička vozila zadržavaju se do 45 minuta, a evo koliko teretna