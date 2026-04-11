Prognoza vremena za Vaskrs: Mnogi ovo nisu očekivali, EVO šta nam sledi

U nedelju je najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrs, a vreme će biti prijatno.

Jutro će biti vedro i hladno, u zapadnoj polovini zemlje uz više oblačnosti.

U većini predela očekuje se prizemni mraz, ponegde čak i na 2 metra.

Jutarnja temperatura biće od -1 do 5 stepeni, pri tlu ispod 0°C. U Beogradu će jutarnja temperatura biti 4°C, na obodu grada 1°C, pri tlu ispod 0°C.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i prijatno toplo vreme za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni.

Ove temperature su prosečne za sredinu aprila.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.

Već od ponedeljka umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima i grmljavinom. U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Autor: Marija Radić