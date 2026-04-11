AKTUELNO

Društvo

ZNATE LI KO SU AHMED - 'VITEZ' SA KUMANOVA I DESKO - HEROJ SA KOŠARA? Romima koji su dali život za Srbiju veterani odali posebnu čast (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Udruženje veterana ||

O velikim ratovima i vojskovođama na časovima istorije uči se u svim školama pa tako i o Balkanskim ratovima 1912–1913.

Za legendarne srpske vojskovođe Putnika i Bojovića, pobednike u Balkanskim ratovima, svi mi ponešto znamo. Međutim, malo ko zna da je u jednoj odsudnoj bitci, Kumanovskoj, pobedi doprineo jedan običan vojnik, trubač Ademović Ahmed iz Leskovca, romskog porekla.

Ne bi slave Kumanova bez njega...

U opštem metežu Kumanovske bitke, po gustoj magli, Ahmed je zašao iza leđa Turskoj vojsci preobučen u njihovog vojnika, i usred bitke zasvirao odstupanje. Zbunjeni Turci se našli u čudu, krenuli u bekstvo a Srpska vojska u napad. Tako je dobijena Kumanovska bitka. Ahmed, u Leskovcu poznatiji kao „Vitez“, ponosni nosilac Karađorđeve zvezde, istu nije skidao nikad sa revera. Nažalost, u toku 1941. godine nemački nacisti su mu streljali dva sina. Umro je 1965. godine zaboravljen od svih.

Foto: Udruženje veterana

Zašto se danas valja setiti Ahmeda?

Baš zato što postoje predrasude o nedovoljnoj hrabrosti Roma i nespremnosti da se žrtvuju za opšte dobro.

Da predrasude ostanu tamo gde im je mesto, a činjenice stvarnosti da pokažu sasvim drugu sliku, pobrinuli su se veterani iz Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije (Udruženje veterana OBiVP) Srbije.

Selimović Desimir, zvani Desko, rođen 1978. godine, vojnik Vojne policije iz sela Veliki Izvor kod Zaječara, ranjen je na karauli Košare 12.04.1999. godine.

Foto: Udruženje veterana

Tokom transporta u bolnicu kod Đakovice od bombe iz aviona NATO 14.04.1999. godine poginuo je Desimir. Desimir kao i Ahmed, nije ustuknuo pred neprijateljem. Žrtvovao se za Srbiju i na najuzvišeniji način nastavio tradiciju Ademović Ahmeda i mnogih drugih znanih i neznanih Roma koji su učestvovali u odbrani zemlje u svim minulim ratovima.

U okviru negovanja kulture sećanja na poginule heroje, Udruženje svake godine im odaje počast. Prilikom prikupljanja podataka o poginulim pripadnicima vojne policije i vojne službe bezbednosti tokom rata 1999. godine, predstavnici Udruženja su saznali da na mesnom groblju u selu Veliki Izvor kod Zaječara počiva heroj Desimir Selimović - Desko. 2024. godine, na Dan Udruženja, 13. maja, u prisustvu velikog broja veterana, porodice Selimović, Romske zajednice i građana, zastava je podignuta na jarbol uz intoniranje Himne, ona se i danas vijori.

Foto: Udruženje veterana

Ovog 11. aprila Udruženje se pobrinulo da organizuje još veći skup u čast poginulom heroju.

Pored porodice Selimović i predstavnika romske zajednice iz Zaječara, građana, srodnih patriotskih udruženja, skupu je prisustvovao veliki broj veterana organa bezbednosti i vojne policije iz Zaječara, Prokuplja, Niša i Beograda.

Polaganjem cveća i paljenjem sveća prisutni su odali počast Desimiru, a predstavnik Udruženja je u svom obraćanju naveo da se ovo Udruženje od početka osnivanja drži zadate zavetne obaveze – da nijedan veteran, nijedna žrtva data za Otadžbinu neće biti zaboravljena i zapostavljena.

Autor: Iva Besarabić

#Ademović Ahmed

#Balkanski ratovi

#Kumanovo

#rom

#trubač

POVEZANE VESTI

