'KAD GOD MISLITE DA STE SRBIJU NAPADIMA UNIŠTILI, SRBIJA SE PODIGNE' Snažna poruka predsednika Vučića: Zato što Srbin ima neuništivu dušu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas rekonstruisanu školu u Velikoj Drenovi i istakao da, uprkos ratovima i napadima, Srbija uvek ustaje zahvaljujući neuništivoj duši svojih ljudi. Snažna poruka o otpornosti o ponosu Srba osvanula je večeras na Instagramu.

- Kada god opustošite Srbiju, kada god mislite da ste je ratovima i napadima uništili, Srbija se podigne. Zato što Srbin ima neuništivu dušu - poručio je Vučić uz snimak u kojem kaže:

Presrećan sam što ovde u Velikoj Drenovi možemo da otvorimo u potpunosti rekonstruisanu školu za koju je država Srbije uložila 324 miliona. Zahvalan sam i našim nemačkim prijateljima iz KfW-a koji su finansirali projekat. Vama beskrajno hvala na svakoj vrsti podrške, na tome što ste uvek znali. Ljudi odavde su uvek znali šta je država. Veliki Dobrica Ćosić je govorio uvek, posle svake zime, dođe proleće i dođe sunce — kada god opustošite Srbiju, kada god mislite da ste ratovima i napadima uništili, Srbija se podigne i to sunce ponovo grane zato što Srbin, ljudi iz ovog kraja, imaju neuništivu dušu - poručio je i dodao:

- Vama hvala što ste uvek bili uz svoju Srbiji. Hvala vam i za to što ste u poslednjih godinu dana umeli da prepoznate napade na državu, da odlično razumete kako je država pritisnuta i koliko je ugrožena i što ste želeli da je sačuvate i odbranite od onih koji bi da ruše. Hvala vam za veliku podršku, ja ću se boriti za vas i ovde sam došao zbog vas i nastaviću to da radim zbog vas i u vaše ime. Hvala vam najlepše, živela Srbija - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs