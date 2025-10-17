AKTUELNO

'Srbija gradi, Srbija radi, Srbija ide napred' Snažna poruka predsednika Vučića nakon probijanja najdužeg tunela u Srbiji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

"Srbija gradi, Srbija radi, Srbija ide napred", objavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon probijanja najdužeg tunela u Srbiji!

- Ovo je najduži tunel u Srbiji. preći će Munjino brdo i Laz. Ovo je velika stvar za Zapadnu Srbiju, zato što će da poveže Loznicu i Šabac, ali i Šid i ceo taj zapadni deo Srema najboljim mogućim putevima i sa Novim Sadom, i da ljudima bude najbliže kad idu iz Novog Sada i za Sloveniju, Italiju i bilo koju drugu zemlju - rekao je predsednik Vučić i dodao: 

Imaćemo mi još mnogo stvari da pokažemo narodu do kraja godine. Sve najbolje vam želim i srećan rad svima.

