OD POŽUTELIH ZIDOVA I ZARĐALE TEHNIKE DO ŠKOLE BUDUĆNOSTI: Pogledajte kako je OŠ Dobrica Ćosić izgledala pre i posle rekonstrukcije (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je u Velikoj Drenovi otvorio rekonstruisanu Osnovnu školu Dobrica Ćosić.

Kako možete videti u galeriji, od objekta koji decenijama nije renoviran škola je pretvorena u zdanje za 21. vek, gde će deca u bezbednom i prijatnom okruženju moći da stiču znanje.

Predsednik Aleksandar Vučić je istakao da škola izgleda divno, i da će to tek doći do izražaja kada nastavnici i deca unesu malo topline u učionice.

- Lepo, čisto, nameštaj nov... Pogledajte kako su učionice izgledale nekad a kako sad, kao da nisu bile sređivane od 1834. kad je škola otvorena - rekao je Vučić i razgledao učionice, kabinete za hemiju, fiziku...

Upitao je da li se deca najviše raduju novoj fiskulturnoj sali koja ima više od 500 kvadrata.

- Ko je video da se dete raduje školi, nasmejao se Vučić kad su mu rekli koliko su deca bila srećna kad su videla kakva im je sada škola.

Ovako je bilo nekada:

Ovako izgleda danas:

Autor: A.A.