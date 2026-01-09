AKTUELNO

'U VATRI ROĐENA, U TEŠKIM VREMENIMA GRAĐENA, ALI UVEK PONOSNA I NESALOMIVA' Čestitka predsednika Vučića: Srećan ti rođendan, Republiko Srpska (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike Srpske.

Svim građanima Republike Srpske čestitam 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta, poručio je predsednik Vučić.

- U vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, Srpska je stvorena za mir i zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu. Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas povezuje kroz istoriju, kulturu i vrednosti koje delimo. Naše veze su neraskidive, snažne i večne, baš kao i biće srpskog naroda, gde god živeo.

Danas još jednom šaljemo poruku mira i iskrene posvećenosti saradnji, razvoju i poštovanju različitosti, poruku da je zajedništvo ona nit koja nas jača kako bismo ostvarili viziju budućnosti u kojoj ima mesta za sve.

Republika Srbija će uvek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod, jer nam je svima, više nego ikada, potrebna doslednost u zalaganju za mir, mudrost koja nas vodi pravim putem, odgovornost u donošenju odluka i ozbiljnost pred izazovima.
Upravo to je zavet budućim generacijama koje će nastaviti da grade Srpsku i Srbiju.

Živela Republika Srpska!
Živela Republika Srbija!, poručio je Vučić.

